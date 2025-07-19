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Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-19T00:01
2025-07-18T19:46
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +29 до +32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250718/sled-balkantsa-i-more-kak-parnoe-moloko-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1148060138.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 19.07.2025
 
© РИА Новости КрымЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, в горах +17…+19, днем +32…+37 градусов, на ЮБК и в горах +25…+30", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +29 до +32.
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Евпатория - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вчера, 19:23
След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
22:33Открытие аэропорта Геленджик и блокировка WhatsApp – главное за день
22:01Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
21:33В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект
21:02В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов
20:46В Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины
20:05Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
19:46В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
19:23След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных
18:41Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
18:27Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
18:05Крымский мост сейчас: оперативная информация
17:55Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"
17:45"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда
17:21На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
16:55Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует Землю
16:39Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе
16:09В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи воды
15:58На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
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