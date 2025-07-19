https://crimea.ria.ru/20250719/groza-i-snova-solntse---chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1147921886.html

Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-19T00:01

2025-07-19T00:01

2025-07-18T19:46

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +29 до +32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250718/sled-balkantsa-i-more-kak-parnoe-moloko-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1148060138.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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