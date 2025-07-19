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Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-19T00:01
2025-07-19T00:01
2025-07-18T19:46
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +29 до +32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Гроза и снова солнце - чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, в горах +17…+19, днем +32…+37 градусов, на ЮБК и в горах +25…+30", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем от +29 до +32.
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