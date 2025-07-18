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ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
Специалисты ВТБ определили распространенные схемы мошенничества со списанием долгов, среди них – фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T14:59
2025-07-18T14:59
мошенничество
втб
банк
финансы
деньги
кредит
долги
общество
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Специалисты ВТБ определили распространенные схемы мошенничества со списанием долгов, среди них – фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов, говорится в пресс-релизе банка.Для участия в таких "программах" жертвам нужно оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от самого кредита, и предоставить личные данные. В итоге мошенники не только получают деньги клиентов, но и оформляют новые кредиты на имя жертв, уточняется в сообщении.Отмечается, что за свою работу такие компании просят крупную предоплату, а в результате жертва получает фиктивные документы и с ней просто обрывают связь после получения денег. В итоге человек увеличивает свою просрочку и усугубляет отношения с банками.Кроме того, набирает популярность мошенничество с помощью фальшивых сервисов по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные сервисы, жертвам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. В результате люди передают свою личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов."Мошенники активно эксплуатируют финансовую уязвимость людей, предлагая несуществующие способы списания долгов. При этом ни банки, ни государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники", – отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.Единственный безопасный путь решения проблем с кредитами — это прямое обращение в банк, где специалисты предложат законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мошенничество, втб, банк, финансы, деньги, кредит, долги, общество, цифровая безопасность

ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов

14:59 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Специалисты ВТБ определили распространенные схемы мошенничества со списанием долгов, среди них – фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов, говорится в пресс-релизе банка.
"Одной из самых распространенных уловок стало предложение принять участие в несуществующих программах по списанию долгов. Мошенники могут звонить людям от имени государственных органов или банков и убеждать, что существуют специальные программы, которые позволяют полностью списать долги", - указали в банке.
Для участия в таких "программах" жертвам нужно оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от самого кредита, и предоставить личные данные. В итоге мошенники не только получают деньги клиентов, но и оформляют новые кредиты на имя жертв, уточняется в сообщении.
"Еще одна популярная схема – работа так называемых антиколлекторов. Недобросовестные фирмы звонят должникам и обещают им "законно списать все долги" или признать кредитные договоры недействительными. В качестве аргумента они используют несуществующие лазейки и подпункты в законодательстве, которые неподготовленный человек не знает", - рассказали в кредитной организации.
Отмечается, что за свою работу такие компании просят крупную предоплату, а в результате жертва получает фиктивные документы и с ней просто обрывают связь после получения денег. В итоге человек увеличивает свою просрочку и усугубляет отношения с банками.
Кроме того, набирает популярность мошенничество с помощью фальшивых сервисов по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные сервисы, жертвам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. В результате люди передают свою личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов.
"Мошенники активно эксплуатируют финансовую уязвимость людей, предлагая несуществующие способы списания долгов. При этом ни банки, ни государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники", – отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.
Единственный безопасный путь решения проблем с кредитами — это прямое обращение в банк, где специалисты предложат законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации, добавил он.
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МошенничествоВТББанкФинансыДеньгиКредитДолгиОбществоЦифровая безопасность
 
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