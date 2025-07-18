https://crimea.ria.ru/20250718/vtb-nazval-rasprostranennye-skhemy-moshennichestva-so-spisaniem-dolgov-1148056230.html

ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов

ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов - РИА Новости Крым, 18.07.2025

ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов

Специалисты ВТБ определили распространенные схемы мошенничества со списанием долгов, среди них – фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T14:59

2025-07-18T14:59

2025-07-18T14:59

мошенничество

втб

банк

финансы

деньги

кредит

долги

общество

цифровая безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Специалисты ВТБ определили распространенные схемы мошенничества со списанием долгов, среди них – фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов, говорится в пресс-релизе банка.Для участия в таких "программах" жертвам нужно оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от самого кредита, и предоставить личные данные. В итоге мошенники не только получают деньги клиентов, но и оформляют новые кредиты на имя жертв, уточняется в сообщении.Отмечается, что за свою работу такие компании просят крупную предоплату, а в результате жертва получает фиктивные документы и с ней просто обрывают связь после получения денег. В итоге человек увеличивает свою просрочку и усугубляет отношения с банками.Кроме того, набирает популярность мошенничество с помощью фальшивых сервисов по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные сервисы, жертвам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. В результате люди передают свою личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов."Мошенники активно эксплуатируют финансовую уязвимость людей, предлагая несуществующие способы списания долгов. При этом ни банки, ни государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники", – отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.Единственный безопасный путь решения проблем с кредитами — это прямое обращение в банк, где специалисты предложат законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, втб, банк, финансы, деньги, кредит, долги, общество, цифровая безопасность