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Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей
Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей
33-летний житель Крыма задержан за попытку незаконного сбыта крупной партии немаркированных сигарет на сумму более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T15:11
2025-07-17T15:11
2025-07-17T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 33-летний житель Крыма задержан за попытку незаконного сбыта крупной партии немаркированных сигарет на сумму более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, табачную продукцию мужчина купил через интернет, после чего перевез ее на территорию двух домовладений в селе Мускатном Красногвардейского района и в арендуемый им гараж в Симферополе.Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере. Крымчанину может грозить до шести лет заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей
Крымчанин задержан за попытку сбыта немаркированных сигарет на 4,8 миллиона рублей – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 33-летний житель Крыма задержан за попытку незаконного сбыта крупной партии немаркированных сигарет на сумму более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, табачную продукцию мужчина купил через интернет, после чего перевез ее на территорию двух домовладений в селе Мускатном Красногвардейского района и в арендуемый им гараж в Симферополе.
"Количество изъятой сотрудниками УФСБ немаркированной табачной продукции в виде сигарет (с различными наименованиями) составило в общем количестве не менее 28 900 пачек, общей стоимостью не менее 4 896 065 рубля, то есть в особо крупном размере", - уточнили в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере. Крымчанину может грозить до шести лет заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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