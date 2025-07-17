https://crimea.ria.ru/20250717/krymchanin-pytalsya-prodat-nemarkirovannye-sigarety-na-48-milliona-rubley-1148029849.html

Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей

Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей

33-летний житель Крыма задержан за попытку незаконного сбыта крупной партии немаркированных сигарет на сумму более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T15:11

2025-07-17T15:11

2025-07-17T15:11

крым

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табак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 33-летний житель Крыма задержан за попытку незаконного сбыта крупной партии немаркированных сигарет на сумму более 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, табачную продукцию мужчина купил через интернет, после чего перевез ее на территорию двух домовладений в селе Мускатном Красногвардейского района и в арендуемый им гараж в Симферополе.Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере. Крымчанину может грозить до шести лет заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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