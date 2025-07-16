https://crimea.ria.ru/20250716/v-khabarovskom-krae-obnaruzhili-oblomki-propavshego-vertoleta-mi-8-1147979272.html

В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

Спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8, который пропал в Хабаровском крае в понедельник. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T06:36

2025-07-16T06:36

2025-07-16T06:36

хабаровский край

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8, который пропал в Хабаровском крае в понедельник. Об этом сообщили в МЧС России.Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В понедельник в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.По данным регионального следственного управления СК на транспорте, воздушное судно полностью разрушено. Информации о пострадавших пока нет.Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

хабаровский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росавиация