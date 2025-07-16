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В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8
В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8 - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8
Спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8, который пропал в Хабаровском крае в понедельник. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T06:36
2025-07-16T06:36
хабаровский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8, который пропал в Хабаровском крае в понедельник. Об этом сообщили в МЧС России.Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В понедельник в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.По данным регионального следственного управления СК на транспорте, воздушное судно полностью разрушено. Информации о пострадавших пока нет.Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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хабаровский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росавиация
В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8 – МЧС

06:36 16.07.2025
 
© МЧС РоссииПоисковая операция в Хабаровском крае после пропажи вертолета Ми-8
Поисковая операция в Хабаровском крае после пропажи вертолета Ми-8
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8, который пропал в Хабаровском крае в понедельник. Об этом сообщили в МЧС России.
Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В понедельник в установленное время экипаж не вышел на связь. Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.
"Вертолет Росавиации обнаружил место падения вертолета Ми-8. Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории". - сказано в сообщении.
По данным регионального следственного управления СК на транспорте, воздушное судно полностью разрушено. Информации о пострадавших пока нет.
Возбуждено дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
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Хабаровский крайПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Росавиация
 
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