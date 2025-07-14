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Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин
Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин
У Крымского моста утром в понедельник образовался трехчасовой автомобильный затор перед пунктами досмотра. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T07:03
2025-07-14T07:20
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в понедельник образовался трехчасовой автомобильный затор перед пунктами досмотра. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – к утру понедельника в очереди больше 1300 машин

У Крымского моста сейчас выросла трехчасовая пробка с обеих сторон

07:03 14.07.2025 (обновлено: 07:20 14.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в понедельник образовался трехчасовой автомобильный затор перед пунктами досмотра. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. Со стороны Керчи ожидают проезда 130 автомобилей", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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