https://crimea.ria.ru/20250712/podrostok-pytalsya-ubit-molotkom-dvukh-devochek-v-lesu-1147898435.html

Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу

Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу

В Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T16:54

2025-07-12T16:54

2025-07-12T16:54

подмосковье

происшествия

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.По данным следствия, трагедия произошла 11 июля в лесном массиве рядом с СНТ городского округа Домодедово.Личность подозреваемого в нападении была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 16-летний москвич, который подозревается в покушении на убийство двух девочек - 13 и 16 лет (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Подросток задержан, на допросе он признался в содеянном.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы, добавили в пресс-службе.В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, покушение, уголовный кодекс