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Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу
Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу
В Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T16:54
2025-07-12T16:54
2025-07-12T16:54
подмосковье
происшествия
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
покушение
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.По данным следствия, трагедия произошла 11 июля в лесном массиве рядом с СНТ городского округа Домодедово.Личность подозреваемого в нападении была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 16-летний москвич, который подозревается в покушении на убийство двух девочек - 13 и 16 лет (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Подросток задержан, на допросе он признался в содеянном.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы, добавили в пресс-службе.В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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подмосковье, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, покушение, уголовный кодекс
Подросток пытался убить молотком двух девочек в лесу
В Домодедово задержан подросток за нападение с молотком на двух девочек
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Домодедово задержан 16-летний подросток, который с молотком напал на двух несовершеннолетних девочек в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, трагедия произошла 11 июля в лесном массиве рядом с СНТ городского округа Домодедово.
"Подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы. Одна из девочек смогла убежать от нападавшего и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана скорая помощь, и потерпевших госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Личность подозреваемого в нападении была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 16-летний москвич, который подозревается в покушении на убийство двух девочек - 13 и 16 лет (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Подросток задержан, на допросе он признался в содеянном.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы, добавили в пресс-службе.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
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