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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
По состоянию на утро субботы проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом затруднен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T08:31
2025-07-12T08:31
2025-07-12T08:36
ситуация на дорогах крыма
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на утро субботы проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом затруднен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас - с обеих сторон в очереди скопилось почти 900 машин
08:31 12.07.2025 (обновлено: 08:36 12.07.2025)