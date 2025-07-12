https://crimea.ria.ru/20250712/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-1147889112.html

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

По состоянию на утро субботы проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом затруднен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T08:31

2025-07-12T08:31

2025-07-12T08:36

ситуация на дорогах крыма

крым

очереди на крымском мосту

крымский мост

новости

тамань

керчь

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на утро субботы проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом затруднен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

крымский мост

тамань

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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