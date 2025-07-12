Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250712/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-1147889112.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
По состоянию на утро субботы проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом затруднен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T08:31
2025-07-12T08:36
ситуация на дорогах крыма
крым
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости
тамань
керчь
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на утро субботы проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом затруднен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
крымский мост
тамань
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, очереди на крымском мосту, крымский мост, новости, тамань, керчь, керченский пролив
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас - с обеих сторон в очереди скопилось почти 900 машин

08:31 12.07.2025 (обновлено: 08:36 12.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на утро субботы проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом затруднен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 358 транспортных средств. Время ожидания более часа", - отмечается в сообщении на 8:00.

Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовостиТаманьКерчьКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой
09:15Крым становится центром молодежного предпринимательства
08:51Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников
08:31Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:1533 беспилотника сбила ПВО над Крымом и пятью регионами России
07:41Битва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой
07:00Станет ли черноморская мидия дагестанским деликатесом – ответ ученых
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 июля
22:52Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:40Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети
22:23Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
22:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
21:49В Крыму откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых"
21:22США увеличат помощь Украине до 500 млн долларов
20:54Жара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходные
20:27Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
20:17Стало плохо за рулем: на Кубани в ДТП пострадали подросток и пенсионер
20:00ВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей
19:50Путин поручил провести в Крыму съезд русистов
Лента новостейМолния