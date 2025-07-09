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Звезда сериала "Жуки" в Крыму: не стоит навязывать молодежи старые схемы

Звезда сериала "Жуки" в Крыму: не стоит навязывать молодежи старые схемы - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Звезда сериала "Жуки" в Крыму: не стоит навязывать молодежи старые схемы

Соцсети для современной молодежи – источник глубины, искренности и настоящей силы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал актер театра и кино Павел Комаров. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T20:26

2025-07-09T20:26

2025-07-09T20:08

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международный детский кинофестиваль "алые паруса"

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ЯЛТА, 9 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Соцсети для современной молодежи – источник глубины, искренности и настоящей силы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал актер театра и кино Павел Комаров. В рамках ежегодного фестиваля "Алые паруса" в Артеке он встретился с участниками творческих программ, чтобы пообщаться, ответить на вопросы и просто побыть рядом с теми, кто уже завтра может заявить о себе в большом искусстве.В отличие от традиционного подхода "учитель – ученик", Комаров выбрал открытую и честную модель диалога. По его словам, не стоит навязывать молодежи старые схемы, рамки и ожидания – современное поколение само прокладывает путь и делает это достойно.Фестиваль "Алые паруса", по мнению Павла, дает уникальный заряд вдохновения не только подросткам, но и взрослым профессионалам."Я сам после этих дней здесь чувствую, что заряжен на пару сезонов вперед. И я думаю, что когда проходит такое мероприятие, это также мотивирует детей. Сколько я проводил мастер-классов - от них (детей) всегда веет тем, что "возможно все". Вот они какие-то заряженные", – объяснил Комаров.Особое внимание он уделил форме общения с молодым поколением. Здесь, по его мнению, необходимо доверительное отношение – без пафоса и назидательности. На его мастер-классах не было лекций или поучительных речей. Все строилось на честном разговоре.Комаров подчеркивает: нынешние подростки – не потерянное поколение, а наоборот, очень перспективное. Просто к ним нужен другой подход."Мне кажется, сейчас от детей надо просто отстать. Пускай будут самими собой, они сами разберутся, правда. Их искренность, их желание, ощущение, что "возможно все", приведут их к успеху", – заключил Комаров.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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