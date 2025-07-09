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Женщина за рулем троллейбуса: легко ли управлять "рогатым" в Крыму

Женщина за рулем троллейбуса: легко ли управлять "рогатым" в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Женщина за рулем троллейбуса: легко ли управлять "рогатым" в Крыму

Наталья Ширшова села за руль троллейбуса почти 30 лет назад. Говорит, что с юности хотела стать водителем "рогатого", мечтательно провожала взглядом большие... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T18:40

2025-07-09T18:40

2025-07-09T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Наталья Ширшова села за руль троллейбуса почти 30 лет назад. Говорит, что с юности хотела стать водителем "рогатого", мечтательно провожала взглядом большие машины, которые ехали по соединяющей Симферополь и Ялту самой высокогорной троллейбусной трассе Европы. Но родители были против. Сердцу не прикажешь – настала пора, и желание было выполнено.Девушка прошла конкурс на курсы водителей и стала управлять троллейбусом на междугороднем маршруте. Долгое время ездила на машине марки Skoda, а несколько лет назад пересела на машину отечественного производства. Сейчас Наталью можно встретить в городском троллейбусе №4. Машина для нее не просто "рабочий кабинет", а почти "родное существо".Здоровье и знание техникиТехнический директор "Крымтроллейбуса" Андрей Левашов рассказывает, что на предприятии женщины работают водителями как троллейбусов, так и автобусов. При этом управлять автобусами женщинам легче – эти машины оборудованы автоматическими коробками передач.По его словам, чаще всего водителями становятся люди, которые уже владеют другой профессией – диспетчеры, сотрудники СТО. Им легче, потому что они имеют представление о технике и умеют делать мелкий ремонт в случае необходимости. Ну и здоровье, чтобы сесть за баранку общественного транспорта, надо иметь хорошее."К этому мы относимся очень серьезно: регион у нас жаркий, оборудование сложное, очень много электроники. Это мы учитываем при приеме на работу", – говорит технический директор.Он убежден, что женщины за рулем больших машин не только не уступают, но в чем-то даже дадут фору мужчинам.Женщины водят мягчеОдна из первых на предприятии по умению – Наталья Демина. Она водит автобус по маршруту №100 в Симферополе. Работает всего 2,5 года, а за рулем уже больше 20 лет: умеет управлять и легковушками, и даже КамАЗом.Но также она отмечает, что мужчины-пассажиры к ней проявляют пристальное внимание, непроизвольно контролируют ее действия. Но многие в конце поездки, удивляясь умению управлять габаритным автобусом в сложной городской дорожной ситуации, и говорят "спасибо" и делают комплименты умению лавировать в городском потоке.Сейчас у предприятия, несмотря на неплохую зарплату, не хватает водителей. Причина – большая ответственность, хотя обучение бесплатное, даже общежитие и стипендию дают. Учиться недолго: на водителя троллейбуса полгода, на водителя автобуса переучиваются три месяца. В конце курса, как у любого водителя, сдача теории и практики в ГИБДД. И в добрый путь по красивым крымским дорогам!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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