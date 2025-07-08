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За вырубку деревьев на даче без разрешения могут оштрафовать - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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За вырубку деревьев на даче без разрешения могут оштрафовать
За вырубку деревьев на даче без разрешения могут оштрафовать - РИА Новости Крым, 08.07.2025
За вырубку деревьев на даче без разрешения могут оштрафовать
За вырубку деревьев на участке без разрешения гражданам России может грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей, а за использование специальных технических... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T08:11
2025-07-08T07:57
новости
дача
вырубка деревьев
штрафы
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. За вырубку деревьев на участке без разрешения гражданам России может грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей, а за использование специальных технических средств – до пяти тысяч рублей, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.И проинформировал, что за самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.Кроме того, вырубка, совершенная с применением специальных техсредств, грозит конфискацией техсредств и штрафом для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За сруб может грозить и уголовная ответственность со сроком тюремного заключения до семи лет, подчеркнул Колунов.Не все случаи вырубки требуют согласования с государственными органами. Как объяснил зампред комитета Госдумы, если дерево представляет опасность, например, угрозу падения на строения или коммуникации или имеет аварийное состояние, то его можно рубить без согласования, но необходим документ о проведении подтверждающей экспертизы.Колунов отметил, что такие же правила установлены, если растение засохло или поражено вредителями – его можно рубить, так как это очаг заболеваний, но необходимо подтверждение. Кроме того, беспрепятственно можно спиливать и деревья, высаженные владельцем земли.И добавил, что вне зависимости от породы дерева самовольная вырубка запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду, например, если вы приобрели участок, на котором уже растут лесные деревья, и он находится вблизи леса.По словам парламентария, в таком случае земля под ним может относиться не к сельскохозяйственным, а к лесным территориям, поэтому, если граждане планируют срубить деревья, чтобы обустроить территорию, также необходимо получать разрешение и оформлять порубочный лист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, дача, вырубка деревьев, штрафы, закон и право
За вырубку деревьев на даче без разрешения могут оштрафовать

Россиянам грозит штраф за вырубку деревьев на дачном участке без разрешения

08:11 08.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Вырубка деревьев
Вырубка деревьев - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. За вырубку деревьев на участке без разрешения гражданам России может грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей, а за использование специальных технических средств – до пяти тысяч рублей, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Вырубка деревьев на собственном участке – сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе", – сказал Колунов.
И проинформировал, что за самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, вырубка, совершенная с применением специальных техсредств, грозит конфискацией техсредств и штрафом для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За сруб может грозить и уголовная ответственность со сроком тюремного заключения до семи лет, подчеркнул Колунов.
Не все случаи вырубки требуют согласования с государственными органами. Как объяснил зампред комитета Госдумы, если дерево представляет опасность, например, угрозу падения на строения или коммуникации или имеет аварийное состояние, то его можно рубить без согласования, но необходим документ о проведении подтверждающей экспертизы.
Колунов отметил, что такие же правила установлены, если растение засохло или поражено вредителями – его можно рубить, так как это очаг заболеваний, но необходимо подтверждение. Кроме того, беспрепятственно можно спиливать и деревья, высаженные владельцем земли.
"Однако на собственном участке нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам, без соответствующих разрешений. Необходимо обратиться в профильные органы, определить необходимость спила, пройти экспертизу и получить разрешение. На данный момент в список ограничений входят 50 пород, в числе которых ясень, вишня, дуб, клен, сибирская лиственница и другие", – перечислил зампред комитета Госдумы.
И добавил, что вне зависимости от породы дерева самовольная вырубка запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду, например, если вы приобрели участок, на котором уже растут лесные деревья, и он находится вблизи леса.
По словам парламентария, в таком случае земля под ним может относиться не к сельскохозяйственным, а к лесным территориям, поэтому, если граждане планируют срубить деревья, чтобы обустроить территорию, также необходимо получать разрешение и оформлять порубочный лист.

"И еще важный момент – если вдруг на вашем дереве, на яблоне в саду, например, поселилась птица, занесенная в Красную книгу, то спил такого дерева будет считаться нарушением закона. Будьте внимательны. Лучше лишний раз обратиться в профильные ведомства за консультацией", – подытожил Колунов.

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