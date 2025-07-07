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В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства. Документ... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T16:40
2025-07-07T16:42
новости
военкомат
владимир путин (политик)
россия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, если гражданин не сообщил в военкомат о переезде, а также не явился туда в установленный срок по этому же обстоятельству, то ему грозит штраф в размере штраф до 20 тысяч рублей.Ранее сумма взыскания составляла до 10 тысяч рублей.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2023 году к административной ответственности по соответствующей статье по различным основаниям были привлечены более 47 тысяч человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тысяч граждан, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тысяч россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, военкомат, владимир путин (политик), россия, закон и право
В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Россиян будут штрафовать на 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

16:40 07.07.2025 (обновлено: 16:42 07.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв
Осенний призыв - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, если гражданин не сообщил в военкомат о переезде, а также не явился туда в установленный срок по этому же обстоятельству, то ему грозит штраф в размере штраф до 20 тысяч рублей.
Ранее сумма взыскания составляла до 10 тысяч рублей.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2023 году к административной ответственности по соответствующей статье по различным основаниям были привлечены более 47 тысяч человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тысяч граждан, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тысяч россиян.
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НовостиВоенкоматВладимир Путин (политик)РоссияЗакон и право
 
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