https://crimea.ria.ru/20250707/v-rossii-povysili-shtrafy-za-nesoobschenie-v-voenkomat-o-pereezde-1147779373.html

В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства. Документ... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T16:40

2025-07-07T16:40

2025-07-07T16:42

новости

военкомат

владимир путин (политик)

россия

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ceffd3898ba2d39c14f49e8087a0e556.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, если гражданин не сообщил в военкомат о переезде, а также не явился туда в установленный срок по этому же обстоятельству, то ему грозит штраф в размере штраф до 20 тысяч рублей.Ранее сумма взыскания составляла до 10 тысяч рублей.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2023 году к административной ответственности по соответствующей статье по различным основаниям были привлечены более 47 тысяч человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тысяч граждан, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тысяч россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, военкомат, владимир путин (политик), россия, закон и право