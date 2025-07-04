https://crimea.ria.ru/20250704/aleksandr-iii-i-ego-dontsy-v-yalte-pokazhut-byt-kazakov-i-dzhigitovku-1147720778.html

"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку

"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку - РИА Новости Крым, 04.07.2025

"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку

В Массандровском дворце в пятницу стартовал масштабный исторический праздник "Александр III и его храбрые донцы", в рамках которого в дворовом парке в течение... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T19:45

2025-07-04T19:45

2025-07-04T19:57

новости

история

крым

ялта

массандра

новости крыма

культура

выставка

александр балинченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144358224_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_3d6705e1a6f9c0e43f105aaf5894b7b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Массандровском дворце в пятницу стартовал масштабный исторический праздник "Александр III и его храбрые донцы", в рамках которого в дворовом парке в течение трех дней будут проходить выставки, этнографические представления и показательные выступления в джигитовке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музей-заповедника Александр Балинченко.По его словам, в рамках выставки посетители мероприятия увидят подлинные предметы, связанные с казачеством, из коллекций Новочеркасского музея донского казачества и Ростовского музея краеведения.В событийной части Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, представит быт казачества. В рамках еще одного раздела под названием "Сохраняя традиции" выступят мастера джигитовки с традиционными казачьими элементами. Для этого в Массандру привезли настоящих донских скакунов.По его словам, программа фестиваля рассчитана на три дня – с 4 по 6 июля. Этнографическая часть начинается ежедневно с полудня, джигитовка - второй половине. Проект подготовлен во взаимодействии с музеями Ростовской области и призван популяризировать семейные традиции и устои – важнейшие базовые линии донского казачества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколовМассандровский дворец хотят капитально отреставрироватьМиротворец: Александр III в Крыму

крым

ялта

массандра

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, история, крым, ялта, массандра, новости крыма, культура, выставка, александр балинченко