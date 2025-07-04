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"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку
"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку - РИА Новости Крым, 04.07.2025
"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку
В Массандровском дворце в пятницу стартовал масштабный исторический праздник "Александр III и его храбрые донцы", в рамках которого в дворовом парке в течение... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T19:45
2025-07-04T19:45
2025-07-04T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Массандровском дворце в пятницу стартовал масштабный исторический праздник "Александр III и его храбрые донцы", в рамках которого в дворовом парке в течение трех дней будут проходить выставки, этнографические представления и показательные выступления в джигитовке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музей-заповедника Александр Балинченко.По его словам, в рамках выставки посетители мероприятия увидят подлинные предметы, связанные с казачеством, из коллекций Новочеркасского музея донского казачества и Ростовского музея краеведения.В событийной части Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, представит быт казачества. В рамках еще одного раздела под названием "Сохраняя традиции" выступят мастера джигитовки с традиционными казачьими элементами. Для этого в Массандру привезли настоящих донских скакунов.По его словам, программа фестиваля рассчитана на три дня – с 4 по 6 июля. Этнографическая часть начинается ежедневно с полудня, джигитовка - второй половине. Проект подготовлен во взаимодействии с музеями Ростовской области и призван популяризировать семейные традиции и устои – важнейшие базовые линии донского казачества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколовМассандровский дворец хотят капитально отреставрироватьМиротворец: Александр III в Крыму
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"Александр III и его донцы": в Ялте покажут быт казаков и джигитовку
Исторический праздник "Александр III и его храбрые донцы" открыли в Массандровском дворце
19:45 04.07.2025 (обновлено: 19:57 04.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Массандровском дворце в пятницу стартовал масштабный исторический праздник "Александр III и его храбрые донцы", в рамках которого в дворовом парке в течение трех дней будут проходить выставки, этнографические представления и показательные выступления в джигитовке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Алупкинского дворцово-паркового музей-заповедника Александр Балинченко.
"Впервые проект провели в прошлом году, он приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В этом году он проходит во второй раз и состоит из нескольких площадок: это выставочная часть, которая называется "Казак без веры не казак", а также часть событийная", – рассказал Балинченко.
По его словам, в рамках выставки посетители мероприятия увидят подлинные предметы, связанные с казачеством, из коллекций Новочеркасского музея донского казачества и Ростовского музея краеведения.
В событийной части Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, представит быт казачества. В рамках еще одного раздела под названием "Сохраняя традиции" выступят мастера джигитовки с традиционными казачьими элементами. Для этого в Массандру привезли настоящих донских скакунов.
"Основной посыл, вернуться в те времена, когда к императорской семье приезжали представители народов Российской империи и показывали какие-то свои национальные особенности, элементы. И вот, снова у Александра III в Массандровском дворце в гостях донское казачество. Тема очень органично вписывается в красоту придворцовой территории и никого не составит равнодушным", – убежден директор музея-заповедника.
По его словам, программа фестиваля рассчитана на три дня – с 4 по 6 июля. Этнографическая часть начинается ежедневно с полудня, джигитовка - второй половине. Проект подготовлен во взаимодействии с музеями Ростовской области и призван популяризировать семейные традиции и устои – важнейшие базовые линии донского казачества.
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