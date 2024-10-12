https://crimea.ria.ru/20241012/massandrovskiy-dvorets-obrel-golos--eto-zvuk-yaroslavskikh-kolokolov-1141026390.html
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
На фронтоне Массандровского дворца восстановили циферблат старинных часов, произведенных на фабрике русского промышленника Фридриха Винтера. Теперь они... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T08:45
2024-10-12T08:45
2024-10-12T08:45
александр балинченко
крым
новости крыма
новости
культура
архитектура
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110312/05/1103120503_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a704102fdd5ded04275f85a8f71a0e30.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На фронтоне Массандровского дворца восстановили циферблат старинных часов, произведенных на фабрике русского промышленника Фридриха Винтера. Теперь они воспроизводят бой ярославских колоколов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.В дальнейшем во дворце планируется реставрация, как снаружи, так и внутри. Проект федеральной целевой программы уже разработан, проведены все необходимые исследования и выделено восемь направлений работ."Они прошли техническое обоснование, уже есть понимание по сумме, мы ждем, когда будут выделены деньги", - сообщил Балинченко.По его словам, в ходе археологических раскопок удалось установить, как проходила тропиночная сеть на территории. В рамках реставрации должны быть восстановлены не только инженерные сети и дорожки, но и утраченные скульптуры – 28 фигур и четыре малые формы:Сейчас за собственные средства музея финансируется создание проекта реставрации знаменитых массандровских сфинксов, установленных у парадного входа.В 2023 году идею реставрации Массандровского дворца поддержал президент РФ Владимир Путин, который дал соответствующие поручения. Проектные работы будут идти около трех лет, это связано со сложностями южнобережного рельефа и высокой культурной значимостью объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуУ Воронцовского дворца обнаружили подземный ход Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрации
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110312/05/1103120503_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_afc1f3bd96121873edb0b659a2ce122c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр балинченко, крым, новости крыма, новости, культура, архитектура
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
В Массандровском дворце восстановили старинные часы русской фабрики Фридриха Винтера
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым.
На фронтоне Массандровского дворца восстановили циферблат старинных часов, произведенных на фабрике русского промышленника Фридриха Винтера. Теперь они воспроизводят бой ярославских колоколов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.
"Мы по современным технологиям, но используя чертежи архитектора дворца Максимилиана Месмахера воссоздали циферблат. Сейчас там ярославские колокола исполняют мелодии, начиная от "Боже, царя храни" и заканчивая событийными, во время рождественских и прочих праздников", - говорит он.
В дальнейшем во дворце планируется реставрация, как снаружи, так и внутри. Проект федеральной целевой программы уже разработан, проведены все необходимые исследования и выделено восемь направлений работ.
"Они прошли техническое обоснование, уже есть понимание по сумме, мы ждем, когда будут выделены деньги", - сообщил Балинченко.
По его словам, в ходе археологических раскопок удалось установить, как проходила тропиночная сеть на территории. В рамках реставрации должны быть восстановлены не только инженерные сети и дорожки, но и утраченные скульптуры – 28 фигур и четыре малые формы:
"Наши специалисты работали в Академии художеств в Санкт-Петербурге и нашли там всю необходимую информацию, документы Мисмахера по скульптурам, которым там были. Теперь можно их восстановить".
Сейчас за собственные средства музея финансируется создание проекта реставрации знаменитых массандровских сфинксов, установленных у парадного входа.
В 2023 году идею реставрации Массандровского дворца поддержал президент РФ Владимир Путин
, который дал соответствующие поручения. Проектные работы будут идти около трех лет, это связано со сложностями южнобережного рельефа и высокой культурной значимостью объекта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: