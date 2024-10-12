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Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов
На фронтоне Массандровского дворца восстановили циферблат старинных часов, произведенных на фабрике русского промышленника Фридриха Винтера. Теперь они... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T08:45
2024-10-12T08:45
александр балинченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На фронтоне Массандровского дворца восстановили циферблат старинных часов, произведенных на фабрике русского промышленника Фридриха Винтера. Теперь они воспроизводят бой ярославских колоколов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.В дальнейшем во дворце планируется реставрация, как снаружи, так и внутри. Проект федеральной целевой программы уже разработан, проведены все необходимые исследования и выделено восемь направлений работ."Они прошли техническое обоснование, уже есть понимание по сумме, мы ждем, когда будут выделены деньги", - сообщил Балинченко.По его словам, в ходе археологических раскопок удалось установить, как проходила тропиночная сеть на территории. В рамках реставрации должны быть восстановлены не только инженерные сети и дорожки, но и утраченные скульптуры – 28 фигур и четыре малые формы:Сейчас за собственные средства музея финансируется создание проекта реставрации знаменитых массандровских сфинксов, установленных у парадного входа.В 2023 году идею реставрации Массандровского дворца поддержал президент РФ Владимир Путин, который дал соответствующие поручения. Проектные работы будут идти около трех лет, это связано со сложностями южнобережного рельефа и высокой культурной значимостью объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуУ Воронцовского дворца обнаружили подземный ход Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрации
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РИА Новости Крым
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александр балинченко, крым, новости крыма, новости, культура, архитектура
Массандровский дворец обрел голос – это звук ярославских колоколов

В Массандровском дворце восстановили старинные часы русской фабрики Фридриха Винтера

08:45 12.10.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоМассандровский дворец
Массандровский дворец - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На фронтоне Массандровского дворца восстановили циферблат старинных часов, произведенных на фабрике русского промышленника Фридриха Винтера. Теперь они воспроизводят бой ярославских колоколов, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.

"Мы по современным технологиям, но используя чертежи архитектора дворца Максимилиана Месмахера воссоздали циферблат. Сейчас там ярославские колокола исполняют мелодии, начиная от "Боже, царя храни" и заканчивая событийными, во время рождественских и прочих праздников", - говорит он.

В дальнейшем во дворце планируется реставрация, как снаружи, так и внутри. Проект федеральной целевой программы уже разработан, проведены все необходимые исследования и выделено восемь направлений работ.
"Они прошли техническое обоснование, уже есть понимание по сумме, мы ждем, когда будут выделены деньги", - сообщил Балинченко.
По его словам, в ходе археологических раскопок удалось установить, как проходила тропиночная сеть на территории. В рамках реставрации должны быть восстановлены не только инженерные сети и дорожки, но и утраченные скульптуры – 28 фигур и четыре малые формы:
"Наши специалисты работали в Академии художеств в Санкт-Петербурге и нашли там всю необходимую информацию, документы Мисмахера по скульптурам, которым там были. Теперь можно их восстановить".
Сейчас за собственные средства музея финансируется создание проекта реставрации знаменитых массандровских сфинксов, установленных у парадного входа.
В 2023 году идею реставрации Массандровского дворца поддержал президент РФ Владимир Путин, который дал соответствующие поручения. Проектные работы будут идти около трех лет, это связано со сложностями южнобережного рельефа и высокой культурной значимостью объекта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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