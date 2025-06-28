Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250628/matvienko-priglasila-vypusknikov-mariupolya-na-alye-parusa-v-peterburge-1147560592.html
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T17:44
2025-06-28T17:44
валентина матвиенко
выпускной
образование в крыму и севастополе
школа
мариуполь
запорожская область
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1c/1147560472_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_085743f1029da35956d6f1a32b0d132f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.Матвиенко в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вручила аттестаты и золотые медали "За особые успехи в учении" более чем 30 выпускникам Мариуполя.Спикер Совета Федерации выразила уверенность в том, что недавних школьников ждет великое будущее "в самой лучшей стране мира - нашей родной России".Праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в субботу."Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мариуполь
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1c/1147560472_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_9df21a490ef33a3812c2a9299c6dcc6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, выпускной, образование в крыму и севастополе, школа, мариуполь, запорожская область, новые регионы россии, новости
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге

Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге

17:44 28.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРепетиция праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Репетиция праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Матвиенко в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вручила аттестаты и золотые медали "За особые успехи в учении" более чем 30 выпускникам Мариуполя.

"У вас сегодня торжественный, волнительный день - вы получаете аттестаты о среднем общем образовании - или, как еще их называют, аттестаты зрелости. Я хочу поздравить вас с эти событием... Все вы приглашены на главный выпускной страны - "Алые паруса"... который в этом году посвящён великой дате - 80-летию Победы", - сказала она.

Спикер Совета Федерации выразила уверенность в том, что недавних школьников ждет великое будущее "в самой лучшей стране мира - нашей родной России".
Праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в субботу.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Валентина МатвиенкоВыпускнойОбразование в Крыму и СевастополеШколаМариупольЗапорожская областьНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Погибшему военкору из Крыма Федорчаку присвоено почетное звание
18:55"Двенадцатидневная война" и нападение льва на Зубкова: топ недели
18:27Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской области
17:44Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
17:12В Киеве родственники пропавших в Крынках 2000 солдат ВСУ вышли на митинг
16:48Стрелок-санитар из Севастополя спасет жизни на передовой и в тылу
16:14Путин назвал еще одну боевую задачу России
15:36Большая пробка на Ялтинской трассе - что случилось
15:13В Подмосковье разбился самолет – есть жертвы
15:06В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПС
14:55В Херсонской области открыли арт-резиденцию "Таврида.АРТ"
14:42Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
14:20В Новороссийске вводят режим повышенной готовности – причины
13:39Новости с фронта: ВСУ потеряли еще 1350 боевиков и отступают
13:10ВС РФ освободили Червоную Зирку в ДНР
12:58Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову
12:31Виновный в ракетном обстреле пляжа Севастополя получил пожизненное
12:05Дни крымско-татарской культуры: в Симферополе финишировал автопробег
11:51Третий раунд переговоров с Украиной: к чему будет готов Киев – мнение
11:27"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
Лента новостейМолния