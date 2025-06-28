https://crimea.ria.ru/20250628/matvienko-priglasila-vypusknikov-mariupolya-na-alye-parusa-v-peterburge-1147560592.html

Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге

Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T17:44

2025-06-28T17:44

2025-06-28T17:44

валентина матвиенко

выпускной

образование в крыму и севастополе

школа

мариуполь

запорожская область

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.Матвиенко в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вручила аттестаты и золотые медали "За особые успехи в учении" более чем 30 выпускникам Мариуполя.Спикер Совета Федерации выразила уверенность в том, что недавних школьников ждет великое будущее "в самой лучшей стране мира - нашей родной России".Праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в субботу."Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мариуполь

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, выпускной, образование в крыму и севастополе, школа, мариуполь, запорожская область, новые регионы россии, новости