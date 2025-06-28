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Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T17:44
2025-06-28T17:44
2025-06-28T17:44
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выпускной
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.Матвиенко в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вручила аттестаты и золотые медали "За особые успехи в учении" более чем 30 выпускникам Мариуполя.Спикер Совета Федерации выразила уверенность в том, что недавних школьников ждет великое будущее "в самой лучшей стране мира - нашей родной России".Праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в субботу."Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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валентина матвиенко, выпускной, образование в крыму и севастополе, школа, мариуполь, запорожская область, новые регионы россии, новости
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
Матвиенко пригласила выпускников Мариуполя на "Алые паруса" в Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила выпускников школ Мариуполя на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Матвиенко в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вручила аттестаты и золотые медали "За особые успехи в учении" более чем 30 выпускникам Мариуполя.
"У вас сегодня торжественный, волнительный день - вы получаете аттестаты о среднем общем образовании - или, как еще их называют, аттестаты зрелости. Я хочу поздравить вас с эти событием... Все вы приглашены на главный выпускной страны - "Алые паруса"... который в этом году посвящён великой дате - 80-летию Победы", - сказала она.
Спикер Совета Федерации выразила уверенность в том, что недавних школьников ждет великое будущее "в самой лучшей стране мира - нашей родной России".
Праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге в субботу.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
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