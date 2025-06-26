https://crimea.ria.ru/20250626/krymskiy-most-seychas-ochered-rastet-1147502559.html

Крымский мост сейчас: очередь растет

Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Крымский мост сейчас: очередь растет

Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи фиксируются очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T10:06

2025-06-26T10:06

2025-06-26T10:06

крым

новости крыма

логистика

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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керчь

крымский мост

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи фиксируются очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

керчь

крымский мост

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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