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Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи фиксируются очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T10:06
2025-06-26T10:06
крым
новости крыма
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
керчь
крымский мост
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи фиксируются очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, крымский мост, тамань
Крымский мост сейчас: очередь растет

Крымский мост открыт - в очереди со стороны Керчи около 200 машин

10:06 26.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи фиксируются очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 10:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 198 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
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