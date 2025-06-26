https://crimea.ria.ru/20250626/krymskiy-most-seychas-ochered-rastet-1147502559.html
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи фиксируются очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T10:06
2025-06-26T10:06
2025-06-26T10:06
крым
новости крыма
логистика
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
керчь
крымский мост
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_9fdbe811953cb99965b49cae90f3c5a3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи фиксируются очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
крымский мост
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5f4df5e5d35cc1e0a4d007131d9f06d3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, крымский мост, тамань
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост открыт - в очереди со стороны Керчи около 200 машин