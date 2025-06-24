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Парад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Парад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было
Парад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Парад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый после Великой Отечественной Парад Победы. Дата была выбрана неслучайно: перед тем, как отправить... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T20:10
2025-06-24T20:10
парад
история
россия
ссср
великая отечественная война
видео
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24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый после Великой Отечественной Парад Победы. Дата была выбрана неслучайно: перед тем, как отправить войска на Дальневосточный фронт, для участия в боевых действиях против Японии, эти же самые бойцы, расчеты и техника торжественно прошли и проехали по брусчатке перед Кремлем.Парад Победы стал своеобразным прощанием с войной, символом окончательной победы над нацистской Германией и началом новой эпохи.Для парада было принципиальным, что в нем должны были принять участие боевые солдаты и офицеры, фронтовики. Их не подбирали по росту, а исключительно по заслугам, и у каждого были на груди боевые награды – за Курскую дугу и оборону Москвы, за Сталинград и Кавказ, за освобождение Вены, Праги, взятие Берлина…Участники парада начали прибывать в Москву на спецпоездах с 10 июня 1945 года. Репетиции проводили на Ходынском поле, на центральном аэродроме имени Фрунзе.Были сформированы десять сводных полков — от каждого фронта, действовавшего к моменту окончания войны. Кроме них, к параду готовили сводные полки Военно-морского флота и Народного комиссариата обороны СССР. Каждый полк насчитывал более 1 тыс. человек и в каждом были представители всех родов войск.В каждом полку отдельной категорией – самые заслуженные – были знаменосцы. Их насчитывалось по 36 боевых знамен. Отдельной колонной шли представители Северного, Балтийского, Черноморского флотов, моряки Днепровской и Дунайской флотилий.24 июля лил проливной дождь. Но это не помешало ни зрителям, ни участникам парада ощутить особую торжественность момента и показать всю мощь народа-победителя.Коробки двигались перед высшими руководителями СССР, разместившимися на трибуне мавзолея. Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков верхом на белом коне. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский верхом на коне вороном.Объединенный военный оркестр состоял из 1,4 тыс. человек. Им управляли двое - генерал-майор Семена Чернецкого и полковник Василий Агапкин – автор знаменитого марша "Прощание славянки", под который эшелоны во время войны уходили на фронт.Особое место в параде заняла 1-я мотострелковая дивизия особого назначения НКВД имени Дзержинского. Ее бойцы несли 200 опущенных до земли трофейных знамен гитлеровских дивизий, среди которых — штандарт 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". Под дробь 80 барабанов знамена были брошены к подножию Мавзолея, что символизировало акт исторической силы. На солдатах и офицерах были кожаные перчатки, которые по легенде затем сожгли.В продолжение парада коробками по Красной площади двигались колонны Московского гарнизона, сводный полк Наркомата обороны СССР, курсанты военных академий, суворовцы и нахимовцы, кавалеристы и военная техника, включая бронетехнику.Парад Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года стал непреложной основой традиции, которая объединяет военных, курсантов и технику в едином строю, а сама церемония стала символом преемственности поколений и почитания наследниками подвига победителей.Второй Парад Победы союзных войск состоялся в Берлине 7 сентября. Третий парад состоялся 16 сентября в Харбине. Так китайцы отметили разгром милитаристской Японии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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парад, история, россия, ссср, великая отечественная война, видео
Парад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было

Парад Победы на Красной площади в 1945 году - видео

20:10 24.06.2025
 
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24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый после Великой Отечественной Парад Победы. Дата была выбрана неслучайно: перед тем, как отправить войска на Дальневосточный фронт, для участия в боевых действиях против Японии, эти же самые бойцы, расчеты и техника торжественно прошли и проехали по брусчатке перед Кремлем.
Парад Победы стал своеобразным прощанием с войной, символом окончательной победы над нацистской Германией и началом новой эпохи.
Для парада было принципиальным, что в нем должны были принять участие боевые солдаты и офицеры, фронтовики. Их не подбирали по росту, а исключительно по заслугам, и у каждого были на груди боевые награды – за Курскую дугу и оборону Москвы, за Сталинград и Кавказ, за освобождение Вены, Праги, взятие Берлина…
Участники парада начали прибывать в Москву на спецпоездах с 10 июня 1945 года. Репетиции проводили на Ходынском поле, на центральном аэродроме имени Фрунзе.
Были сформированы десять сводных полков — от каждого фронта, действовавшего к моменту окончания войны. Кроме них, к параду готовили сводные полки Военно-морского флота и Народного комиссариата обороны СССР. Каждый полк насчитывал более 1 тыс. человек и в каждом были представители всех родов войск.
В каждом полку отдельной категорией – самые заслуженные – были знаменосцы. Их насчитывалось по 36 боевых знамен. Отдельной колонной шли представители Северного, Балтийского, Черноморского флотов, моряки Днепровской и Дунайской флотилий.
24 июля лил проливной дождь. Но это не помешало ни зрителям, ни участникам парада ощутить особую торжественность момента и показать всю мощь народа-победителя.
Коробки двигались перед высшими руководителями СССР, разместившимися на трибуне мавзолея. Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков верхом на белом коне. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский верхом на коне вороном.
Объединенный военный оркестр состоял из 1,4 тыс. человек. Им управляли двое - генерал-майор Семена Чернецкого и полковник Василий Агапкин – автор знаменитого марша "Прощание славянки", под который эшелоны во время войны уходили на фронт.
Особое место в параде заняла 1-я мотострелковая дивизия особого назначения НКВД имени Дзержинского. Ее бойцы несли 200 опущенных до земли трофейных знамен гитлеровских дивизий, среди которых — штандарт 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер". Под дробь 80 барабанов знамена были брошены к подножию Мавзолея, что символизировало акт исторической силы. На солдатах и офицерах были кожаные перчатки, которые по легенде затем сожгли.
В продолжение парада коробками по Красной площади двигались колонны Московского гарнизона, сводный полк Наркомата обороны СССР, курсанты военных академий, суворовцы и нахимовцы, кавалеристы и военная техника, включая бронетехнику.
Парад начался в 10 утра и длился порядка двух часов. Точное количество его участников назвать невозможно. Принято считать, что всего перед Мавзолеем прошли 35 325 человек: 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов. Также в Параде принимали участие 1850 единиц техники.
Парад Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года стал непреложной основой традиции, которая объединяет военных, курсантов и технику в едином строю, а сама церемония стала символом преемственности поколений и почитания наследниками подвига победителей.
Второй Парад Победы союзных войск состоялся в Берлине 7 сентября. Третий парад состоялся 16 сентября в Харбине. Так китайцы отметили разгром милитаристской Японии.
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