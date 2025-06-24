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Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди
У Крымского моста к обеду вторника начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T13:25
2025-06-24T13:18
крым
крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду вторника начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Накануне на подъезде к Крымскому мосту также фиксировались очереди. В 9 утра проезда со стороны Тамани ждали 165 машин. К полудню пробка появилась и со стороны Керчи - тогда в очереди ожидали 590 автомобилей. К 15:00 с обеих сторон находилось 870 авто.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди

Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи насчитывает 220 машин

13:25 24.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду вторника начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Накануне на подъезде к Крымскому мосту также фиксировались очереди. В 9 утра проезда со стороны Тамани ждали 165 машин. К полудню пробка появилась и со стороны Керчи - тогда в очереди ожидали 590 автомобилей. К 15:00 с обеих сторон находилось 870 авто.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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