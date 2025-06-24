https://crimea.ria.ru/20250624/krymskiy-most-seychas-operativnaya-obstanovka-i-ocheredi-1147458592.html

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка и очереди

У Крымского моста к обеду вторника начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T13:25

2025-06-24T13:25

2025-06-24T13:18

крым

крымский мост

новости крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ситуация на дорогах крыма

керчь

тамань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_cb4260a469fa6d6d0acd673e5d2e98ca.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду вторника начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Накануне на подъезде к Крымскому мосту также фиксировались очереди. В 9 утра проезда со стороны Тамани ждали 165 машин. К полудню пробка появилась и со стороны Керчи - тогда в очереди ожидали 590 автомобилей. К 15:00 с обеих сторон находилось 870 авто.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, краснодарский край