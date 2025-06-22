https://crimea.ria.ru/20250622/poezd-pamyati-startuet-iz-bresta-sostav-posetit-11-znakovykh-gorodov-1147414880.html
"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов
"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов - РИА Новости Крым, 22.06.2025
"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов
200 школьников из 15 стран бывшего СССР станут участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Об этом сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T14:11
2025-06-22T14:11
2025-06-22T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 200 школьников из 15 стран бывшего СССР станут участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Об этом сообщает Sputnik Беларусь.На протяжении двух недель школьники будут посещать места боевых сражений Великой Отечественной войны.На конечную станцию – в Москву на Белорусский вокзал поезд прибудет 5 июля."Когда в восьмом классе я впервые услышала об этом проекте, я решила, что обязательно должна принять в нем участие. "Поезд Памяти" был моей мечтой. И вот, спустя два года, я здесь, в компании таких добрых и талантливых ребят", – поделилась впечатлениями с корреспондентом Sputnik Беларусь одна из участниц проекта.В проекте также участвуют представители новых регионов России, в частности, школьники из Донбасса.Она добавила, что проект "Поезд Памяти", который объединяет молодежь из разных стран бывшего СССР, за четыре года своего существования перевез уже 800 ребят.Кочанова напомнила, что проект был запущен в 2022 году. Тогда его участниками стали школьники из Беларуси и России. Через год присоединились Казахстан и Армения."В прошлом году это было уже восемь стран, а сегодня мы постарались сделать так, чтобы все те народы, которые жили в бывшем Советском Союзе, принимали участие в этом проекте. И сегодня это именно так", – подчеркнула Кочанова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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видео, беларусь, брестская крепость, великая отечественная война, память, история, новости
"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов
Из Бреста на "Поезде Памяти" отправятся 200 детей из 15 стран бывшего СССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 200 школьников из 15 стран бывшего СССР станут участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
На протяжении двух недель школьники будут посещать места боевых сражений Великой Отечественной войны.
"Начнут, традиционно, с Бреста, откуда 22 июня отправятся в Пинск, затем в Гомель, Жлобин, Витебск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Пермь, Вологду, Волгоград", – сказано в сообщении.
На конечную станцию – в Москву на Белорусский вокзал поезд прибудет 5 июля.
"Когда в восьмом классе я впервые услышала об этом проекте, я решила, что обязательно должна принять в нем участие. "Поезд Памяти" был моей мечтой. И вот, спустя два года, я здесь, в компании таких добрых и талантливых ребят", – поделилась впечатлениями с корреспондентом Sputnik Беларусь одна из участниц проекта.
В проекте также участвуют представители новых регионов России, в частности, школьники из Донбасса.
"Объединив молодежь, мы будем уверены в будущем нашей страны", – заявила председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова.
Она добавила, что проект "Поезд Памяти", который объединяет молодежь из разных стран бывшего СССР, за четыре года своего существования перевез уже 800 ребят.
Кочанова напомнила, что проект был запущен в 2022 году. Тогда его участниками стали школьники из Беларуси и России. Через год присоединились Казахстан и Армения.
"В прошлом году это было уже восемь стран, а сегодня мы постарались сделать так, чтобы все те народы, которые жили в бывшем Советском Союзе, принимали участие в этом проекте. И сегодня это именно так", – подчеркнула Кочанова.
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