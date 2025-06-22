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"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов

"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов - РИА Новости Крым, 22.06.2025

"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов

200 школьников из 15 стран бывшего СССР станут участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Об этом сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T14:11

2025-06-22T14:11

2025-06-22T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. 200 школьников из 15 стран бывшего СССР станут участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Об этом сообщает Sputnik Беларусь.На протяжении двух недель школьники будут посещать места боевых сражений Великой Отечественной войны.На конечную станцию – в Москву на Белорусский вокзал поезд прибудет 5 июля."Когда в восьмом классе я впервые услышала об этом проекте, я решила, что обязательно должна принять в нем участие. "Поезд Памяти" был моей мечтой. И вот, спустя два года, я здесь, в компании таких добрых и талантливых ребят", – поделилась впечатлениями с корреспондентом Sputnik Беларусь одна из участниц проекта.В проекте также участвуют представители новых регионов России, в частности, школьники из Донбасса.Она добавила, что проект "Поезд Памяти", который объединяет молодежь из разных стран бывшего СССР, за четыре года своего существования перевез уже 800 ребят.Кочанова напомнила, что проект был запущен в 2022 году. Тогда его участниками стали школьники из Беларуси и России. Через год присоединились Казахстан и Армения."В прошлом году это было уже восемь стран, а сегодня мы постарались сделать так, чтобы все те народы, которые жили в бывшем Советском Союзе, принимали участие в этом проекте. И сегодня это именно так", – подчеркнула Кочанова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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видео, беларусь, брестская крепость, великая отечественная война, память, история, новости