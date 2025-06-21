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Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T19:51
2025-06-21T19:28
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
кит келлог
в мире
сша
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, стороны обсудили международную повестку и белорусско-американские отношения. Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума".Келлог в свою очередь поблагодарил Лукашенко за гостеприимство. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.По итогам беседы заместитель спецпосланника США Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных.После этого белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что ее супруг вошел в число освобожденных.Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, кит келлог, в мире, сша, политика, внешняя политика, новости
Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения

После встречи Лукашенко и Келлога Белоруссия освободила 14 заключенных

19:51 21.06.2025
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, стороны обсудили международную повестку и белорусско-американские отношения.
Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума".
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал белорусский лидер.
Келлог в свою очередь поблагодарил Лукашенко за гостеприимство.
"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.
По итогам беседы заместитель спецпосланника США Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных.
"Эти 14 человек сейчас на свободе", — написал он.
После этого белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что ее супруг вошел в число освобожденных.
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.
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