https://crimea.ria.ru/20250621/vstrecha-lukashenko-i-kelloga-v-belorussii--glavnye-resheniya-1147404677.html

Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения

Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T19:51

2025-06-21T19:51

2025-06-21T19:28

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

кит келлог

в мире

сша

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, стороны обсудили международную повестку и белорусско-американские отношения. Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума".Келлог в свою очередь поблагодарил Лукашенко за гостеприимство. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.По итогам беседы заместитель спецпосланника США Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных.После этого белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что ее супруг вошел в число освобожденных.Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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