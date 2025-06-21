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Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T19:51
2025-06-21T19:51
2025-06-21T19:28
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, стороны обсудили международную повестку и белорусско-американские отношения. Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума".Келлог в свою очередь поблагодарил Лукашенко за гостеприимство. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.По итогам беседы заместитель спецпосланника США Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных.После этого белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что ее супруг вошел в число освобожденных.Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, кит келлог, в мире, сша, политика, внешняя политика, новости
Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
После встречи Лукашенко и Келлога Белоруссия освободила 14 заключенных
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в Минске провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, стороны обсудили международную повестку и белорусско-американские отношения.
Лукашенко отметил, что приезд Келлога "наделал очень много шума".
"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - сказал белорусский лидер.
Келлог в свою очередь поблагодарил Лукашенко за гостеприимство.
"Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.
По итогам беседы заместитель спецпосланника США Джон Коул заявил, что Белоруссия освободила 14 заключенных.
"Эти 14 человек сейчас на свободе", — написал он.
После этого белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что ее супруг вошел в число освобожденных.
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, побывавшим в Белоруссии за последние годы. В феврале 2020 года Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.
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