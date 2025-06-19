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Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
Россия не допустит, чтобы у Украины были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T01:45
2025-06-19T01:45
2025-06-19T01:45
владимир путин (политик)
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Россия не допустит, чтобы у Украины были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Путин подчеркнул, что если Россия не договориться мирным путем, то будет добиваться поставленных целей на Украине военными средствами.Глава государства также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производят военную технику, а не по жилым кварталам.Президент также отметил, что российские войска каждый день наступают по всей линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), украина, новости , всу (вооруженные силы украины)
Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
Россия не допустит наличия у Украины угрожающих РФ и ее народу вооруженных сил – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Россия не допустит, чтобы у Украины были вооруженные силы, которые угрожают РФ и ее народу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы вместо мирных договоренностей на это счет вынуждены с помощью Вооруженных сил добиваться решения этой задачи, а именно – демилитаризации. Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что если Россия не договориться мирным путем, то будет добиваться поставленных целей на Украине военными средствами.
Глава государства также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производят военную технику, а не по жилым кварталам.
Президент также отметил, что российские войска каждый день наступают по всей линии боевого соприкосновения.
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