https://crimea.ria.ru/20250619/krymskiy-most-seychas--situatsiya-s-ocheredyami--1147346622.html

Крымский мост сейчас – ситуация с очередями

Крымский мост сейчас – ситуация с очередями - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Крымский мост сейчас – ситуация с очередями

Крымский мост по состоянию на 13 часов открыт, движение осуществляется в штатном режиме, со стороны Керчи наблюдается небольшая очередь. Об этом свидетельствуют РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T13:10

2025-06-19T13:10

2025-06-19T13:10

крым

крымский мост

керчь

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост по состоянию на 13 часов открыт, движение осуществляется в штатном режиме, со стороны Керчи наблюдается небольшая очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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