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Крымский мост сейчас – ситуация с очередями
Крымский мост сейчас – ситуация с очередями - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Крымский мост сейчас – ситуация с очередями
Крымский мост по состоянию на 13 часов открыт, движение осуществляется в штатном режиме, со стороны Керчи наблюдается небольшая очередь. Об этом свидетельствуют РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T13:10
2025-06-19T13:10
2025-06-19T13:10
крым
крымский мост
керчь
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост по состоянию на 13 часов открыт, движение осуществляется в штатном режиме, со стороны Керчи наблюдается небольшая очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас – ситуация с очередями
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи составляет 70 машин