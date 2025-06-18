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Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду
Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду
В среду в Крыму ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. В западных районах полуострова сохранится... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T00:01
2025-06-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. В западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште и Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +25...+27.В Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +15 до +19 градусов, днем от +25 до +29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250606/odin-iz-blizhayshikh-pyati-let-mozhet-stat-samym-teplym-v-istorii-1146973487.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду

В Крыму в среду в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами и до +29

00:01 18.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛетний дождь
Летний дождь - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. В западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +12…+14, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, в горах до +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште и Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +25...+27.
В Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +15 до +19 градусов, днем от +25 до +29.
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