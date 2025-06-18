https://crimea.ria.ru/20250618/snova-dozhdi-s-grozami-gde-v-krymu-zhdat-osadkov-v-sredu-1147270214.html

Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду

Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Снова дожди с грозами: где в Крыму ждать осадков в среду

В среду в Крыму ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. В западных районах полуострова сохранится... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T00:01

2025-06-18T00:01

2025-06-18T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, днем без осадков. В западных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште и Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +17...+19 градусов, днем +25...+27.В Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +15 до +19 градусов, днем от +25 до +29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/odin-iz-blizhayshikh-pyati-let-mozhet-stat-samym-teplym-v-istorii-1146973487.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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