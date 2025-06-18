https://crimea.ria.ru/20250618/luch-sveta-v-temnom-tsarstve-bibliotekar-iz-kryma-uchit-slepykh-videt-1147313028.html

Луч света в темном царстве: библиотекарь из Крыма учит слепых "видеть"

Луч света в темном царстве: библиотекарь из Крыма учит слепых "видеть" - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Луч света в темном царстве: библиотекарь из Крыма учит слепых "видеть"

Еще пару глав – и спать. Она отложит любимую книгу и выключит свет. И больше никогда его не увидит. Еще в общем-то молодая, полная планов и обычных человеческих РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T19:11

2025-06-18T19:11

2025-06-18T19:02

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Еще пару глав – и спать. Она отложит любимую книгу и выключит свет. И больше никогда его не увидит. Еще в общем-то молодая, полная планов и обычных человеческих задач - "не забыть бы завтра оплатить коммуналку" - она ослепнет за одну ночь. Сахарный диабет. Оказывается, так бывает.Или, например, врожденное. Кромешная тьма с самого начала. И тогда душа особенно ранимая, и это почти всегда – сочетанный психоневрологический диагноз."С ними нужно, как с детьми. Очень осторожно, аккуратно. Не обидеть. Они очень ранимые, эти люди, понимаете?"Жизнь Натальи Авдониной тоже однажды изменилась. Сначала контуры мира стали терять четкость, потом "перевалило за "десятки" и "плюсы". Тогда медсестра хирургического отделения Феодосийской городской больницы вдруг оказалась в цеху по изготовлению бумажных изделий. В старом здании на краю города, среди других слабовидящих людей, почти на ощупь собирающих коробки для пиццы……спустя 15 лет Наталья продолжает трудиться в этом же здании. В маленьком кабинете в конце коридора на втором этаже, за дверью с надписью "Библиотека". За ней же эта женщина нашла новые смыслы и стала помогать искать их другим. О жизни в темноте, о силе духа и дороге к свету - единственная в Крыму слабовидящая библиотекарь-волонтер – для РИА Новости Крым.Жить без хлебаЭта библиотека совсем не похожа на другие. Здесь нет бесконечных рядов стеллажей и каталожных секций с множеством маленьких ящичков. Комната в пару метров и несколько шкафов с "говорящими" книгами: флеш-карты, каждая из которых – целый сборник литературы – много места не занимают.- Такие книги можно прослушивать только с помощью специальных устройств – тифлофлешплееров – их выдают бесплатно по картам реабилитации. Есть тактильная литература – с объемными рисунками, книги с укрупненным шрифтом и брайлевские книги. Всего – несколько тысяч единиц, – гордится руководитель библиотеки и единственный ее сотрудник Наталья Авдонина.Гордиться есть чем. Классика и современный детектив, фантастика и публицистика, детские сказки и дамские журналы – сейчас здесь есть все. В далеком 2010-ом, когда сотрудница "бумажного" цеха Феодосийского учебно-производственного предприятия Общества слепых Авдонина получила предложение возглавить здешнюю библиотеку, дела обстояли куда печальнее.- Были пленки. Было такое, что люди могли по сто раз прослушивать одно и то же. Но где возьмешь новое? Это очень дорогие книги – есть и по 12 тысяч рублей. А потом прошел референдум (о воссоединении Крыма с Россией – ред.), и я попытала судьбу выйти из "одиночки". Пошла и попросилась в состав городской Централизованной библиотечной системы. И – я очень благодарна – нас взяли, хотя мы, конечно, сложные. Теперь у нас есть и региональная закупка, и федеральная, книги дарения – очень интересная литература. И, понимаете, большая методическая помощь. Пошла работа. Просто сама даже не ожидала.– Вас никто не отправлял? Вы сами приняли какое-то решение, что так невозможно и нужно что-то делать?– Мне просто жалко, я просто знаю, что такое не видеть. И что эта литература, она им нужна, как хлеб. Я бы сказала, эти люди жить не могут без этого "хлеба"."Нам ее послал Господь"В системе шрифта Брайля буквы, цифры и знаки препинания образуются всего шестью рельефными точками. Из этих точек можно сконструировать 63 знака. Эту науку она освоила несколько лет назад специально затем, чтобы учить чтению и правописанию тотально слепых."Нам ее послал Господь Бог!", - говорят ее ученики. Она направляет своими ладонями руки тех, кто пока еще только учится читать пальцами. И так для них открываются целые миры, никогда раньше им недоступные. И она радуется.- Вот один захотел, второй пришел. Есть прямо взахлеб читающие люди, проглатывают книги. Опять же, тактильные книги. Вот человек слепой от рождения. Он может потрогать объемное изображение, представить, как выглядит тот или иной предмет. И люди представляют! Еще как! Я вам хочу сказать, они даже нитки в иголки вдевают!.- Вы чувствуете себя на своем месте?- Да! Я вдохновляю их и вдохновляюсь сама. Мне нужен результат. Мне нужно, чтобы они учились "видеть" не глазами, а умом, средцем. Чтобы их жизнь становилась радостнее.Чтобы люди не страдалиСегодня в этой библиотеке обслуживаются не только слабовидящие сотрудники "бумажных" цехов, но и все желающие. За книгами с укрупненным шрифтом приходят даже те, кому просто надоело читать в очках. 260 читателей в базе. Еще одноразовые формуляры – на местных жителей и курортников, прибывающих в Феодосию на отдых, в том числе со слабовидящими детьми.По второму образованию Наталья – учитель младших классов. Когда-то мечтала проверять тетрадки первоклашек. Судьба решила иначе – проверяет тетради со шрифтом Брайля. Это в рамках рабочего дня. Вне рамок – библиотекарь-волонтер с официальным удостоверением.- Ну, вот у меня паки по 20-30 книг – это все на поселки, чтобы люди там не страдали. Поэтому прихожу к семи, беру, складываю: кому что подойдет… Люди и сами звонят: "Наташенька, Диккенса положи". До рабочего дня мне нужно записать формуляры, нужно их отметить, потому что тотально слепые люди не расписываются. Мы живем на доверии.В 9 часов утра начнется ее официальный рабочий день. А когда для остальных он закончится, Наталья поедет по адресам – развозить книжки. Эта библиотека – единственная специализированная на юго-востоке Крыма – до появления Натальи работала только на выдачу. Но книжки нужны людям в Старом Крыму, в Кировском, Владиславовке, Судаке, в многочисленных селах и поселках региона. Она поедет вместе с супругом – самостоятельно по улицам почти не передвигается – чувство страха из-за крайне слабого зрения. И будет дарить незрячим людям целые книжные миры, чтобы их жизни тоже наполнялись смыслами.Поздним вечером супруги Авдонины вернутся в свою квартирку в старинном доме по улице Пименова. Когда-то в этом доме жил знаменитый инженер-лесник Федор Зибольд. Одну из комнат наверху исторического здания занимает заслуженная учительница самого почтенного возраста. В свои 97 Анна Михайловна Кальф с удовольствием продолжает читать самую разную литературу. А значит, сегодня непременно еще нужно зайти и к ней, чтобы занести новую книжку с укрупненным шрифтом.Р.S. "Какие сложности есть в моем деле? Да сложность одна – мне бы видеть и быть как все, и тогда бы я смогла сделать больше. А так, вообще, я очень благодарна нашей библиотечной системе, методистам, директору. Вот они – люди с большой буквы", - пожимает плечами Наталия.Она не была в отпуске 15 лет. Зато на Новый год была снегурочкой для своих подопечных. Она устраивает для них чаепития и приглашает артистов местного ДК. Инвалид 1 группы, она различает мир вблизи себя только сквозь линзы и в очках с диоптриями. Каждый день в семь часов утра она приходит в маленький кабинет в конце коридора. И за дверью с надписью "Библиотека" зажигается луч света для тех, кто вынужден жить в царстве тьмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

феодосия, крым, общество, авторы, волонтеры