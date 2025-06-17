Конкурс памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист лауреатов 2025 года
Конкурс памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист лауреатов 2025 года
© Мэндань Чжу, КитайФруктовые деревья под тентами
© Мэндань Чжу, Китай
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Жюри ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в лице титулованных фотографов и мировых фотоэкспертов объявило лауреатов 2025 года.
"В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2025 году, составило порядка 1800 от 593 участников из 40 стран", - проинформировали организаторы конкурса.
Шорт-лист с именами лауреатов опубликован на русской и английской версиях сайта конкурса, однако он не включает указание призовых мест: их объявят вместе с обладателем главного приза - Гран-при - осенью этого года.
"Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.
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4 из 10
Боснийская погода
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Ашура
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6 из 10
Перевернутая лодка рохинджа
© Реза Сайфулла, Индонезия
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Уточняется, что в состав жюри в этом году вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий - россияне Владимир Вяткин, Анатолий Мальцев, Валерий Мельников, представитель Сербии Давид Пухадо, Ариф Худаверди из Турции и Ван Цзяньхуа из Китая.
Российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин погиб в августе 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР). Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов.
Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).
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