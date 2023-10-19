https://crimea.ria.ru/20231019/v-moskve-podveli-itogi-fotokonkursa-imeni-stenina-1132198457.html

В Москве подвели итоги фотоконкурса имени Стенина

В Москве подвели итоги фотоконкурса имени Стенина - РИА Новости Крым, 19.10.2023

В Москве подвели итоги фотоконкурса имени Стенина

В международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" подвели итоги Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, который в этом году прошел уже в... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T13:16

2023-10-19T13:16

2023-10-19T13:19

андрей стенин

конкурс имени андрея стенина

дмитрий киселев

медиагруппа "россия сегодня"

фото

культура

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/13/1132198326_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_c0ad75faaae6c3345368baad3d16e1c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" подвели итоги Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, который в этом году прошел уже в девятый раз. В конкурсе принимали участие фотокорреспонденты из 130 стран мира, сказал, выступая на торжественной церемонии награждения, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Он напомнил, что конкурс был рожден после грустного события – гибели на Донбассе корреспондента "Россия сегодня" Дмитрия Стенина."К сожалению, этим летом мы похоронили в Екатеринбурге еще одного нашего корреспондента, военкора Ростислава Журавлева. Эта профессия предполагает такой риск и самопожертвование. И к сожалению, в этом конкурсе войны стало больше. Наверное, это отражает общемировую тенденцию, куда катится мир", - сказал Киселев.Гран-при международного фотоконкурса в номинации "Главные новости. Серия фотографий" получил Алексей Орлов за черно-белую фотоисторию под названием "Зарево". Она посвящена военным событиям в Донецке и Мариуполе."Благодарю за столь высокую оценку моей работы, - сказал Алексей Орлов. - Мне было важно, чтобы эти фотографии увидели. Так как конкурс международный, для меня было важно, аудитория – это очень важно. Эту историю хотелось показать, показать, что творится, показать правду".В номинации "Главные новости" лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. А особую отметку жюри получила Пелагея Тихонова с фотографией "Помня о 45-м". Автор фотографии "Северный морской путь" фотокорреспондент Вера Вакулова заняла первое место в номинации "Моя планета". Но получить заслуженный приз она не смогла, поскольку находится сейчас в командировке за полярным кругом – в море Лаптевых.Вера прислала участникам торжественной церемонии видеообращение, записанное вместе с экипажем научно-экспедицинного судна."От лица всего нашего экипажа научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" и второго Архангельского объединенного авиаотряда мы хотим поблагодарить вас за победу в международном конкурсе имени Андрея Стенина, - сказала победительница. - Очень приятно, что работу в труднодоступных и самых удаленных уголках России так высоко оценили. Ежегодно, несмотря ни на что, в полярные станции возвращаются люди и ведется работа. Нам очень приятно, мы еще раз благодарим за победу. В скором времени наш экипаж окажется на большой земле".С полным списком победителей и фотографиями участников конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Всего, по словам организаторов, на конкурс было прислано около трех тысяч работ из пяти десятков стран. Международное жюри отобрало 29 победителей, среди которых — фотографы из России, Китая, Индии, Великобритании, Франции, Греции, Египта.О Конкурсе:Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).Читайте также на РИА Новости Крым:Гран-при конкурса Стенина-2021 поделили репортеры из России и Турции Конкурс памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист лауреатов 2021 годаКонкурс имени Андрея Стенина-2019 вручил Гран-при фотожурналисту из Италии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей стенин, конкурс имени андрея стенина, дмитрий киселев, медиагруппа "россия сегодня", фото, культура, юнеско