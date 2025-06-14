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Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов
Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов
В Крыму в июне сыграли свадьбу две пары молодоженов в возрасте старше 70 лет. Об этом сообщили в республиканском минюсте. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в июне сыграли свадьбу две пары молодоженов в возрасте старше 70 лет. Об этом сообщили в республиканском минюсте. Всего в первую неделю лета в республике было зарегистрировано 265 браков. Средний возраст молодоженов был в пределах 27-30 лет. Но были и рекордсмены.Самым "свадебным" крымским городом стал Симферополь – в столице за неделю появилось 85 новых семейных пар. Меньше всего бракосочетаний состоялось в Ялте — 15, отметили в минюсте.Но "свадебный бум" только начинается, отметили в минюсте. За неделю в отделы ЗАГС было подано 307 заявлений о регистрации заключения брака. Больше всего их в Симферополе, в районный Симферопольский, а также Евпаторийском, Ялтинском, Алуштинском, Керченском и Феодосийском городских отделах ЗАГС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, минюст крыма, общество, новости крыма
Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов

В Крыму в июне поженились две пары в возрасте 76 и 78 лет – минюст

17:02 14.06.2025 (обновлено: 17:53 14.06.2025)
 
© Минюст КрымаВ Крыму в июне поженились две пары в возрасте 76 и 78 лет – минюст
В Крыму в июне поженились две пары в возрасте 76 и 78 лет – минюст
© Минюст Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в июне сыграли свадьбу две пары молодоженов в возрасте старше 70 лет. Об этом сообщили в республиканском минюсте.
Всего в первую неделю лета в республике было зарегистрировано 265 браков. Средний возраст молодоженов был в пределах 27-30 лет. Но были и рекордсмены.
"Среди наиболее возрастных молодоженов июня оказались 76-летний жених и 78-летняя невеста из Красноперекопского района, а также 70-летний жених и 76-летняя невеста из Черноморского района", - рассказали в ведомстве.
Самым "свадебным" крымским городом стал Симферополь – в столице за неделю появилось 85 новых семейных пар. Меньше всего бракосочетаний состоялось в Ялте — 15, отметили в минюсте.
Но "свадебный бум" только начинается, отметили в минюсте. За неделю в отделы ЗАГС было подано 307 заявлений о регистрации заключения брака. Больше всего их в Симферополе, в районный Симферопольский, а также Евпаторийском, Ялтинском, Алуштинском, Керченском и Феодосийском городских отделах ЗАГС.
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