https://crimea.ria.ru/20250614/svadba-v-78-let-v-krymu-nazvali-molodozhenov-rekordsmenov-1147213400.html

Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов

Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов

В Крыму в июне сыграли свадьбу две пары молодоженов в возрасте старше 70 лет. Об этом сообщили в республиканском минюсте. РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T17:02

2025-06-14T17:02

2025-06-14T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в июне сыграли свадьбу две пары молодоженов в возрасте старше 70 лет. Об этом сообщили в республиканском минюсте. Всего в первую неделю лета в республике было зарегистрировано 265 браков. Средний возраст молодоженов был в пределах 27-30 лет. Но были и рекордсмены.Самым "свадебным" крымским городом стал Симферополь – в столице за неделю появилось 85 новых семейных пар. Меньше всего бракосочетаний состоялось в Ялте — 15, отметили в минюсте.Но "свадебный бум" только начинается, отметили в минюсте. За неделю в отделы ЗАГС было подано 307 заявлений о регистрации заключения брака. Больше всего их в Симферополе, в районный Симферопольский, а также Евпаторийском, Ялтинском, Алуштинском, Керченском и Феодосийском городских отделах ЗАГС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минюст крыма, общество, новости крыма