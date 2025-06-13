https://crimea.ria.ru/20250613/putin-posle-udarov-tsakhal-po-iranu-obvinil-izrail-v-narushenii-ustava-oon-1147194466.html

Путин осудил удары Израиля по Ирану

Путин осудил удары Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Путин осудил удары Израиля по Ирану

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T21:13

2025-06-13T21:13

2025-06-13T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. Путин заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу.Россия продолжит контакты с руководством как Ирана, так и Израиля и далее будет способствовать деэскалации конфликта между странами, подчеркнули в Кремле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250613/udar-izrailya-po-iranu-v-magate-rasskazali-ob-urovne-radiatsii-v-natanze-1147194115.html

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иран

израиль

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2025

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новости, владимир путин (политик), россия, кремль, политика, иран, израиль