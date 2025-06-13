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Путин осудил удары Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Путин осудил удары Израиля по Ирану
Путин осудил удары Израиля по Ирану - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Путин осудил удары Израиля по Ирану
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T21:13
2025-06-13T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. Путин заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу.Россия продолжит контакты с руководством как Ирана, так и Израиля и далее будет способствовать деэскалации конфликта между странами, подчеркнули в Кремле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), россия, кремль, политика, иран, израиль
Путин осудил удары Израиля по Ирану

Путин осудил удары Израиля по Ирану

21:13 13.06.2025 (обновлено: 21:25 13.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. Путин заявил, что РФ осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
"Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей", – сказано в сообщении.
Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу.
"В разговоре с премьер-министром Израиля президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Россия продолжит контакты с руководством как Ирана, так и Израиля и далее будет способствовать деэскалации конфликта между странами, подчеркнули в Кремле.
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