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Крымский мост сейчас: данные по пробкам и времени проезда к утру четверга
Крымский мост сейчас: данные по пробкам и времени проезда к утру четверга - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Крымский мост сейчас: данные по пробкам и времени проезда к утру четверга
К утру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь на въезде в Крым. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T07:09
2025-06-12T07:09
2025-06-12T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. К утру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь на въезде в Крым. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: данные по пробкам и времени проезда к утру четверга
У Крымского моста сейчас проезда ждут 360 машин со стороны Тамани
07:09 12.06.2025 (обновлено: 07:12 12.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. К утру четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь на въезде в Крым. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.