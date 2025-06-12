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Крымский мост: очередь выросла в два раза
Крымский мост: очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Крымский мост: очередь выросла в два раза
У крымского моста утром в четверг очередь со стороны Тамани за два часа увеличилась в два раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T09:09
2025-06-12T09:09
2025-06-12T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. У крымского моста утром в четверг очередь со стороны Тамани за два часа увеличилась в два раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, новости
Крымский мост: очередь выросла в два раза
У Крымского моста образовалась трехчасовая пробка из 720 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. У крымского моста утром в четверг очередь со стороны Тамани за два часа увеличилась в два раза. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в публикации.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.