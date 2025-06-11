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Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни
Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни
В праздничные дни медицинские учреждения Крыма и Севастополя перейдут на специальный режим работы. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T16:10
2025-06-11T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. В праздничные дни медицинские учреждения Крыма и Севастополя перейдут на специальный режим работы.Выходные продлятся в Севастополе с 12 по 16 июня включительно. В эти дни медицинские учреждения организуют круглосуточную работу горячих линий и telegram-приемных. Все номера указаны на сайтах правительства города и департамента здравоохранения.Стационары будут работать в штатном режиме и круглосуточно, обеспечивая плановую и экстренную помощь в полном объеме.В Крыму же специальный график будет действовать только 12 и 13 июня:* с 8:00 до 15:00 – прием участковых терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, стоматологов для взрослых и детей, неотложная медицинская помощь, в том числе на дому, а также наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, COVID-19 и другими хроническими заболеваниями;* с 9:00 до 14:00 – по вопросам организации помощи и лекарственного обеспечения будут работать контакт-центры поликлиник.В министерстве здравоохранения Крыма уточняют, что поликлиники и амбулаторные учреждения публикуют свои графики на официальных сайтах, где можно уточнить часы приема и доступных специалистов.Медицинские организации, оказывающие помощь в условиях стационаров, а также служба скорой помощи будут работать в ежедневном и круглосуточном режиме, обеспечивая доступность помощи в период праздничных выходных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250611/v-meduchrezhdeniya-kryma-s-nachala-goda-prinyato-bolshe-1300-spetsialistov-1147132543.html
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Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни

Медицинская помощь в Крыму и Севастополе в праздники будет оказываться по спецграфику

16:10 11.06.2025
 
© Пресс-служба минздрава РКРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. В праздничные дни медицинские учреждения Крыма и Севастополя перейдут на специальный режим работы.
Выходные продлятся в Севастополе с 12 по 16 июня включительно. В эти дни медицинские учреждения организуют круглосуточную работу горячих линий и telegram-приемных. Все номера указаны на сайтах правительства города и департамента здравоохранения.
Стационары будут работать в штатном режиме и круглосуточно, обеспечивая плановую и экстренную помощь в полном объеме.
В Крыму же специальный график будет действовать только 12 и 13 июня:
* с 8:00 до 15:00 – прием участковых терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, стоматологов для взрослых и детей, неотложная медицинская помощь, в том числе на дому, а также наблюдение за пациентами с ОРВИ, гриппом, COVID-19 и другими хроническими заболеваниями;
* с 9:00 до 14:00 – по вопросам организации помощи и лекарственного обеспечения будут работать контакт-центры поликлиник.
В министерстве здравоохранения Крыма уточняют, что поликлиники и амбулаторные учреждения публикуют свои графики на официальных сайтах, где можно уточнить часы приема и доступных специалистов.
Медицинские организации, оказывающие помощь в условиях стационаров, а также служба скорой помощи будут работать в ежедневном и круглосуточном режиме, обеспечивая доступность помощи в период праздничных выходных.
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