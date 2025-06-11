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Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин
Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин
Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95%, это самый высокий показатель в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T21:08
2025-06-11T21:08
2025-06-11T21:14
владимир путин (политик)
россия
ядерное сдерживание
ядерная триада
ядерное оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95%, это самый высокий показатель в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.Он отметил, что ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России и играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире, следует уделить особое внимание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, ядерное сдерживание, ядерная триада, ядерное оружие, новости
Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин
Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ является самой высокой в мире - Путин
21:08 11.06.2025 (обновлено: 21:14 11.06.2025)