https://crimea.ria.ru/20250611/dolya-sovremennykh-vooruzheniy-v-yadernoy-triade-rf-sostavlyaet-95---putin-1147149501.html

Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин

Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин

Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95%, это самый высокий показатель в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T21:08

2025-06-11T21:08

2025-06-11T21:14

владимир путин (политик)

россия

ядерное сдерживание

ядерная триада

ядерное оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95%, это самый высокий показатель в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.Он отметил, что ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России и играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире, следует уделить особое внимание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ядерное сдерживание, ядерная триада, ядерное оружие, новости