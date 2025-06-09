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Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет

Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет

Из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T14:37

2025-06-09T14:37

2025-06-09T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Об этом сообщили в Минобороны России.Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали в Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, подчеркнули в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, обмен пленными, украина, видео, видео