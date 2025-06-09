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Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет
Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет
Из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T14:37
2025-06-09T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Об этом сообщили в Минобороны России.Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали в Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, подчеркнули в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, обмен пленными, украина, видео, видео
Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет

Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с подконтрольной Киеву территории

14:37 09.06.2025 (обновлено: 15:24 09.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Об этом сообщили в Минобороны России.
"9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет", – сказано в сообщении.
Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ, проинформировали в Минобороны РФ.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, подчеркнули в военном ведомстве РФ.
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