https://crimea.ria.ru/20250608/promyshlennoe-predpriyatie-gorit-v-melitopole--1147036703.html

Промышленное предприятие горит в Мелитополе

Промышленное предприятие горит в Мелитополе - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Промышленное предприятие горит в Мелитополе

В Мелитополе вспыхнул пожар на одном их промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T12:18

2025-06-08T12:18

2025-06-08T12:19

мелитополь

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

пожар

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Мелитополе вспыхнул пожар на одном их промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. На данный момент эксперты устанавливают причины ЧП."Прошу жителей города сохранять спокойствие, в ближайшее время движение на Новый Мелитополь будет возобновлено", - заверил Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, пожар, новости, новые регионы россии