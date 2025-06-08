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Промышленное предприятие горит в Мелитополе
Промышленное предприятие горит в Мелитополе - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Промышленное предприятие горит в Мелитополе
В Мелитополе вспыхнул пожар на одном их промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T12:18
2025-06-08T12:18
2025-06-08T12:19
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Мелитополе вспыхнул пожар на одном их промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. На данный момент эксперты устанавливают причины ЧП."Прошу жителей города сохранять спокойствие, в ближайшее время движение на Новый Мелитополь будет возобновлено", - заверил Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, пожар, новости, новые регионы россии
Промышленное предприятие горит в Мелитополе
В Мелитополе загорелся цех промышленного предприятия – губернатор
12:18 08.06.2025 (обновлено: 12:19 08.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Мелитополе вспыхнул пожар на одном их промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. Предварительно, возгорание случилось по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было", - написал он в Telegram.
Он отметил, что пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы. На данный момент эксперты устанавливают причины ЧП.
"Прошу жителей города сохранять спокойствие, в ближайшее время движение на Новый Мелитополь будет возобновлено", - заверил Балицкий.
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