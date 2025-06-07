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В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения
В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения - РИА Новости Крым, 07.06.2025
В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения
В Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Об... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T18:43
2025-06-07T18:43
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Такое решение было принято, так как украинские боевики могут активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, беспилотников и морских БЭКов, объяснил глава региона.Разработано новое видео- и звуковое оповещение, предупредил Развожаев. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.В зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу,️ баллистику, морскую опасность,️ воздушную тревогу и морскую опасность, перечислил губернатор. И призвал ни в коем случае не пренебрегать сигналами об опасности. А также дал рекомендации по безопасности:* если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, необходимо дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости;* если сигнал "Морская опасность" застал во время движения на лодке, катамаране или на любом плавсредстве – необходимо причалить, выйти из воды на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости;* при нахождении на пляже необходимо покинуть опасную зону и отойти от воды минимум на 100 метров, незамедлительно следовать в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения

В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения

18:43 07.06.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Провел заседание Оперативного штаба. Приняли решение о том, что Севастополе вводим еще два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" – сказано в сообщении.
Такое решение было принято, так как украинские боевики могут активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, беспилотников и морских БЭКов, объяснил глава региона.
Разработано новое видео- и звуковое оповещение, предупредил Развожаев. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.
В зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу,️ баллистику, морскую опасность,️ воздушную тревогу и морскую опасность, перечислил губернатор. И призвал ни в коем случае не пренебрегать сигналами об опасности. А также дал рекомендации по безопасности:
* если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, необходимо дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости;
* если сигнал "Морская опасность" застал во время движения на лодке, катамаране или на любом плавсредстве – необходимо причалить, выйти из воды на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости;
* при нахождении на пляже необходимо покинуть опасную зону и отойти от воды минимум на 100 метров, незамедлительно следовать в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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