https://crimea.ria.ru/20250607/v-sevastopole-vveli-dva-dopolnitelnykh-signala-opovescheniya-1147026725.html

В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения

В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения - РИА Новости Крым, 07.06.2025

В Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещения

В Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Об... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T18:43

2025-06-07T18:43

2025-06-07T18:43

михаил развожаев

севастополь

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе по итогам заседания оперштаба вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!" Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Такое решение было принято, так как украинские боевики могут активизировать атаки надводными безэкипажными катерами (БЭК), а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, беспилотников и морских БЭКов, объяснил глава региона.Разработано новое видео- и звуковое оповещение, предупредил Развожаев. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.В зависимости от угрозы военные будут объявлять: воздушную тревогу,️ баллистику, морскую опасность,️ воздушную тревогу и морскую опасность, перечислил губернатор. И призвал ни в коем случае не пренебрегать сигналами об опасности. А также дал рекомендации по безопасности:* если сигнал "Морская опасность" застал во время движения катера или парома, необходимо дождаться, пока судно причалит к ближайшему берегу, выйти на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости;* если сигнал "Морская опасность" застал во время движения на лодке, катамаране или на любом плавсредстве – необходимо причалить, выйти из воды на берег, укрыться в установленных укрытиях, в капитальных строениях, расположенных поблизости;* при нахождении на пляже необходимо покинуть опасную зону и отойти от воды минимум на 100 метров, незамедлительно следовать в установленные укрытия или капитальные строения на территории пляжа. Для укрытия также подходит естественный рельеф местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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