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Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250607/krymskiy-most-seychas-operativnaya-informatsiya-na-vecher-subboty-1147031310.html
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
В субботу вечером на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T22:03
2025-06-07T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу вечером на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всей субботы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-startoval-kurortnyy-sezon-kakim-budet-leto-na-poluostrove-1146803200.html
крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы

Проезд по Крымском мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода

22:03 07.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу вечером на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всей субботы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
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