https://crimea.ria.ru/20250607/krymskiy-most-seychas-operativnaya-informatsiya-na-vecher-subboty-1147031310.html

Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы

Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы

В субботу вечером на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T22:03

2025-06-07T22:03

2025-06-07T22:03

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_449:572:3072:2048_1920x0_80_0_0_f095f162fe15748e7c0ae68b41df5b8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу вечером на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всей субботы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-startoval-kurortnyy-sezon-kakim-budet-leto-na-poluostrove-1146803200.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту