https://crimea.ria.ru/20250607/krymskiy-most-seychas-operativnaya-informatsiya-na-vecher-subboty-1147031310.html
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
В субботу вечером на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T22:03
2025-06-07T22:03
2025-06-07T22:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_449:572:3072:2048_1920x0_80_0_0_f095f162fe15748e7c0ae68b41df5b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В субботу вечером на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным в течение всей субботы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-startoval-kurortnyy-sezon-kakim-budet-leto-na-poluostrove-1146803200.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_688:588:2634:2048_1920x0_80_0_0_d788f455ae0f45aa6a094a4c1575437e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: оперативная информация на вечер субботы
Проезд по Крымском мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода