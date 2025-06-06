https://crimea.ria.ru/20250606/musulmane-kryma-okazyvayut-bolshuyu-pomosch-frontu-i-boytsam-svo--aksenov-1146995621.html
Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов
Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов
Мусульмане Крыма вносят большой вклад в развитие региона, оказывают помощь фронту и бойцам специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T10:26
2025-06-06T10:26
2025-06-06T10:26
крым
сергей аксенов
владимир константинов
праздники и памятные даты
курбан-байрам в крыму
курбан-байрам
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
религия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Мусульмане Крыма вносят большой вклад в развитие региона, оказывают помощь фронту и бойцам специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем поздравительном обращении по случаю праздника Курбан-байрам.Аксенов также поблагодарил Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя за плодотворное сотрудничество и большую работу, направленную на укрепление мира и согласия на крымской земле.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов также поздравил крымских мусульман с праздником, отметив, что этот день символизирует нравственное очищение.Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан).Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.В девяти регионах России, в том числе и Крыму, в этот день объявлен официальный выходной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250606/kurban-bayram-2025-v-sobornoy-mecheti-kryma-prokhodit-prazdnichnyy-namaz-1146992502.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, праздники и памятные даты, курбан-байрам в крыму, курбан-байрам, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), религия, общество, новости крыма
Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов
Мусульмане Крыма вносят большой вклад в развитие республики и помогают фронту – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Мусульмане Крыма вносят большой вклад в развитие региона, оказывают помощь фронту и бойцам специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем поздравительном обращении по случаю праздника Курбан-байрам.
"Крымские мусульмане вносят большой вклад в развитие нашей республики, принимают активное участие в общественной жизни, оказывают большую помощь фронту и нашим бойцам. Воины-мусульмане отважно сражаются на фронтах СВО, приближают нашу общую Победу", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также поблагодарил Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя за плодотворное сотрудничество и большую работу, направленную на укрепление мира и согласия на крымской земле.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов также поздравил крымских мусульман с праздником, отметив, что этот день символизирует нравственное очищение.
"Уверен, традиции, идеалы любви и справедливости будут воплощены в благородных, добрых поступках верующих", - написал он в своем Telegram-канале.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман
, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан).
Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.
В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.
В девяти регионах России, в том числе и Крыму, в этот день объявлен официальный выходной.
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