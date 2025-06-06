https://crimea.ria.ru/20250606/musulmane-kryma-okazyvayut-bolshuyu-pomosch-frontu-i-boytsam-svo--aksenov-1146995621.html

Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов

Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов

Мусульмане Крыма вносят большой вклад в развитие региона, оказывают помощь фронту и бойцам специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T10:26

2025-06-06T10:26

2025-06-06T10:26

крым

сергей аксенов

владимир константинов

праздники и памятные даты

курбан-байрам в крыму

курбан-байрам

мусульмане

думк (духовное управление мусульман крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Мусульмане Крыма вносят большой вклад в развитие региона, оказывают помощь фронту и бойцам специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем поздравительном обращении по случаю праздника Курбан-байрам.Аксенов также поблагодарил Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя за плодотворное сотрудничество и большую работу, направленную на укрепление мира и согласия на крымской земле.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов также поздравил крымских мусульман с праздником, отметив, что этот день символизирует нравственное очищение.Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан).Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.В девяти регионах России, в том числе и Крыму, в этот день объявлен официальный выходной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/kurban-bayram-2025-v-sobornoy-mecheti-kryma-prokhodit-prazdnichnyy-namaz-1146992502.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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