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Еще два города Крыма вступят в международную организацию муниципалитетов

Еще два города Крыма вступят в международную организацию муниципалитетов - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Еще два города Крыма вступят в международную организацию муниципалитетов

На Крымском полуострове на сегодняшний момент только два города входят в Международную ассоциацию "Объединенные города и местные власти Евразии" (ОГМВ), которая РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T17:28

2025-06-05T17:28

2025-06-05T17:28

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ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове на сегодняшний момент только два города входят в Международную ассоциацию "Объединенные города и местные власти Евразии" (ОГМВ), которая консолидирует городские власти больших и малых городов по всему миру. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал генеральный секретарь ОГМВ-Евразия Расих Сагитов. По его словам, это Ялта и Севастополь.Центр организации "Объединенных городов и местных властей Евразии" (ОГМВ) представляет Республика Татарстан."Наша организация существует с 2004 года, мы 22 год уже успешно работаем и объединяем города бывшего Советского Союза. Плюс еще к нам входит Монголия", – объяснил генеральный секретарь ОГМВ-Евразия.Он посетовал, что в 2022 году организацию по собственной воле покинули Украина и Грузия."Глава наш сейчас находится в Нидерландах. Это ротационная должность. И, тем не менее, это, наверное, одна из немногих, если не единственная организация, где лояльно относятся к России, где, хотя и пытались заморозить участие российской делегации в деятельности, это не удалось, потому что позиция генерального секретаря Эмили Сайсс такова, что она с первого дня начала СВО отметила, что не даст разделить организацию на два лагеря", – подчеркнул Сагитов.И отметил, что российским муниципалитетам очень важно находиться и расширять свое присутствие в ОГМВ, так как "если нас не будет, то некому будет защитить нашу позицию и довести ее до мирового муниципального движения".Международная ассоциация "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля – на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь.Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, в мире, сотрудничество, евразия, симферополь, бахчисарай, политика