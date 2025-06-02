https://crimea.ria.ru/20250602/uchastok-trassy-m4-don-perekryli-iz-za-upavshego-bespilotnika--1146873958.html
Участок трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотника
Участок трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотника - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Участок трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотника
Участок трассы М4 "Дон" перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T07:20
2025-06-02T07:20
2025-06-02T07:22
трасса м-4 "дон"
воронежская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Участок трассы М4 "Дон" перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев."При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 "Дон". Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы", — написал он в своем Telegram-каналеюГусев также сообщил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили в трех муниципалитетах более 15 БПЛА, пострадавших среди населения нет.Вместе с тем, в результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения в Воронеже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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трасса м-4 "дон", воронежская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, ограничение движения
Участок трассы М4 "Дон" перекрыли из-за упавшего беспилотника
В Воронежской области перекрыли участок трассы М4 "Дон" из-за упавшего беспилотника
07:20 02.06.2025 (обновлено: 07:22 02.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Участок трассы М4 "Дон" перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, сообщил губернатор Александр Гусев.
"При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 "Дон". Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы", — написал он в своем Telegram-каналею
Гусев также сообщил, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили в трех муниципалитетах более 15 БПЛА, пострадавших среди населения нет.
Вместе с тем, в результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения в Воронеже.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.