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Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области
Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области
После прибытия в Москву и осмотра госпитализированы 11 пассажиров резервного поезда из Брянска, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T13:42
2025-06-01T13:42
2025-06-01T13:55
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москва
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железная дорога
мост
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. После прибытия в Москву и осмотра госпитализированы 11 пассажиров резервного поезда из Брянска, сообщает столичный департамент здравоохранения.Отмечается, что в Москве на Киевском вокзале продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в больницах региона находятся 44 пострадавших при обрушении моста на железнодорожный состав.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, москва, брянская область, поезд, железная дорога, мост, чп с поездами в брянской и курской областях
Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области
В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска
13:42 01.06.2025 (обновлено: 13:55 01.06.2025)