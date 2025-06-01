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Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области
Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области
После прибытия в Москву и осмотра госпитализированы 11 пассажиров резервного поезда из Брянска, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T13:42
2025-06-01T13:55
новости
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брянская область
поезд
железная дорога
мост
чп с поездами в брянской и курской областях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. После прибытия в Москву и осмотра госпитализированы 11 пассажиров резервного поезда из Брянска, сообщает столичный департамент здравоохранения.Отмечается, что в Москве на Киевском вокзале продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в больницах региона находятся 44 пострадавших при обрушении моста на железнодорожный состав.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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новости, москва, брянская область, поезд, железная дорога, мост, чп с поездами в брянской и курской областях
Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области

В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска

13:42 01.06.2025 (обновлено: 13:55 01.06.2025)
 
© Депздрав МосквыМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© Депздрав Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. После прибытия в Москву и осмотра госпитализированы 11 пассажиров резервного поезда из Брянска, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Одиннадцать пострадавших госпитализировали в московские больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в Москве на Киевском вокзале продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в больницах региона находятся 44 пострадавших при обрушении моста на железнодорожный состав.
ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
 
НовостиМоскваБрянская областьПоездЖелезная дорогаМостЧП с поездами в Брянской и Курской областях
 
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