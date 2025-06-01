https://crimea.ria.ru/20250601/vyroslo-chislo-gospitalizirovannykh-pri-obrushenii-mosta-v-bryanskoy-oblasti-1146863913.html

Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области

Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Выросло число госпитализированных при обрушении моста в Брянской области

После прибытия в Москву и осмотра госпитализированы 11 пассажиров резервного поезда из Брянска, сообщает столичный департамент здравоохранения. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T13:42

2025-06-01T13:42

2025-06-01T13:55

новости

москва

брянская область

поезд

железная дорога

мост

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. После прибытия в Москву и осмотра госпитализированы 11 пассажиров резервного поезда из Брянска, сообщает столичный департамент здравоохранения.Отмечается, что в Москве на Киевском вокзале продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в больницах региона находятся 44 пострадавших при обрушении моста на железнодорожный состав.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

москва

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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