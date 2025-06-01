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Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов
Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T23:27
2025-06-01T23:27
российские железные дороги (ржд)
брянск
брянская область
чп с поездами в брянской и курской областях
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД.В РЖД добавили, что с места убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/zhd-most-obrushilsya-v-kurskoy-oblasti--chast-poezda-rukhnula-na-avtodorogu-1146854784.html
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российские железные дороги (ржд), брянск, брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, новости
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов

Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области после ЧП открыт для движения поездов - РЖД

23:27 01.06.2025
 
Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области после ЧП открыт для движения поездов - РЖД
Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области после ЧП открыт для движения поездов - РЖД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД.
"Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи - Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода", - сообщили в холдинге.
В РЖД добавили, что с места убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние.
"Для возобновления движения на участке после падения путепровода работникам Московской железной дороги потребовалось менее суток", - заключили в РЖД.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.
По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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Вчера, 07:22
Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу
 
Российские железные дороги (РЖД)БрянскБрянская областьЧП с поездами в Брянской и Курской областяхНовости
 
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