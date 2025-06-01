https://crimea.ria.ru/20250601/uchastok-vygonichi--pilshino-v-bryanskoy-oblasti-otkryt-dlya-poezdov-1146872563.html

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов

Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T23:27

2025-06-01T23:27

2025-06-01T23:27

российские железные дороги (ржд)

брянск

брянская область

чп с поездами в брянской и курской областях

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области, над которым произошел подрыв и обрушение автомобильного моста, открыт для движения поездов, сообщили в РЖД.В РЖД добавили, что с места убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу.По факту случившегося в Брянской области возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/zhd-most-obrushilsya-v-kurskoy-oblasti--chast-poezda-rukhnula-na-avtodorogu-1146854784.html

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российские железные дороги (ржд), брянск, брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, новости