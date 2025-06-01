https://crimea.ria.ru/20250601/podryvy-mostov-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh-kvalifitsirovany-kak-terakt-1146859995.html

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

ЧП с подрывами мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T11:17

2025-06-01T11:17

2025-06-01T11:26

новости

брянская область

курская область

поезд

железная дорога

мост

ск рф (следственный комитет российской федерации)

чп с поездами в брянской и курской областях

происшествия

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. ЧП с подрывами мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

брянская область

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, брянская область, курская область, поезд, железная дорога, мост, ск рф (следственный комитет российской федерации), чп с поездами в брянской и курской областях, происшествия, теракт