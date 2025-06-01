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Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт
Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт
ЧП с подрывами мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T11:17
2025-06-01T11:17
2025-06-01T11:26
новости
брянская область
курская область
поезд
железная дорога
мост
ск рф (следственный комитет российской федерации)
чп с поездами в брянской и курской областях
происшествия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. ЧП с подрывами мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, брянская область, курская область, поезд, железная дорога, мост, ск рф (следственный комитет российской федерации), чп с поездами в брянской и курской областях, происшествия, теракт
Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт
Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт – СК РФ
11:17 01.06.2025 (обновлено: 11:26 01.06.2025)