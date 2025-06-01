https://crimea.ria.ru/20250601/gossekretar-ssha-vyrazil-soboleznovaniya-rossii-iz-za-podryvov-na-zhd-1146872913.html

Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д

Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д

Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T23:39

2025-06-01T23:39

2025-06-01T23:39

министерство иностранных дел рф (мид рф)

брянская область

чп с поездами в брянской и курской областях

курская область

новости

происшествия

россия

марко рубио

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн-РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В документе отмечается, что компетентные органы расследуют обстоятельства подрывов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/uchastok-vygonichi--pilshino-v-bryanskoy-oblasti-otkryt-dlya-poezdov-1146872563.html

брянская область

курская область

россия

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2025

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министерство иностранных дел рф (мид рф), брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, курская область, новости, происшествия, россия, марко рубио, сергей лавров