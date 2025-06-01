Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250601/gossekretar-ssha-vyrazil-soboleznovaniya-rossii-iz-za-podryvov-na-zhd-1146872913.html
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д
Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T23:39
2025-06-01T23:39
министерство иностранных дел рф (мид рф)
брянская область
чп с поездами в брянской и курской областях
курская область
новости
происшествия
россия
марко рубио
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146862081_0:0:1813:1019_1920x0_80_0_0_f801087542160fe7a6ccc0ed07804c1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн-РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В документе отмечается, что компетентные органы расследуют обстоятельства подрывов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/uchastok-vygonichi--pilshino-v-bryanskoy-oblasti-otkryt-dlya-poezdov-1146872563.html
брянская область
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146862081_59:0:1418:1019_1920x0_80_0_0_795261bf0ee28f9da6598c5c3c5632a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, курская область, новости, происшествия, россия, марко рубио, сергей лавров
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д

Рубио выразил соболезнования РФ в связи с жертвами подрывов в Брянской и Курской областях

23:39 01.06.2025
 
© МЧС РоссииПодрыв моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн-РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня этого года", - говорится в сообщении МИД РФ.

В документе отмечается, что компетентные органы расследуют обстоятельства подрывов.
"С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание", - добавляется в документе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Участок Выгоничи - Пильшино в Брянской области после ЧП открыт для движения поездов - РЖД
Вчера, 23:27
Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Брянская областьЧП с поездами в Брянской и Курской областяхКурская областьНовостиПроисшествияРоссияМарко РубиоСергей Лавров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные грозы и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:39Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д
23:27Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для поездов
22:49При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
22:31Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника
22:13Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов
21:33Атака дронов на аэродромы РФ и ЧП с поездами – главное за день
20:51Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
20:33Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи
20:11Ответ австралийцам: в Крыму издадут календарь с фотографиями пожарных
19:51Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
19:3733 беспилотника ВСУ уничтожила ПВО над регионами России
19:19В Керчи больше суток не будет воды
19:03Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
18:46Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе
18:29Некоторых участников терактов на российские военные аэродромы задержали
18:26Из-за атаки дронов в Мурманской и Иркутской областях загорелась техника
18:21Киев совершил теракт в отношении нескольких аэродромов РФ - Минобороны
18:15ЧП с поездами и удары по Москве – главное за неделю
Лента новостейМолния