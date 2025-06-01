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Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д
Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T23:39
2025-06-01T23:39
2025-06-01T23:39
министерство иностранных дел рф (мид рф)
брянская область
чп с поездами в брянской и курской областях
курская область
новости
происшествия
россия
марко рубио
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн-РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.В документе отмечается, что компетентные органы расследуют обстоятельства подрывов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/uchastok-vygonichi--pilshino-v-bryanskoy-oblasti-otkryt-dlya-poezdov-1146872563.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, курская область, новости, происшествия, россия, марко рубио, сергей лавров
Госсекретарь США выразил соболезнования России из-за подрывов на ж/д
Рубио выразил соболезнования РФ в связи с жертвами подрывов в Брянской и Курской областях