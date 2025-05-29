https://crimea.ria.ru/20250529/putin-prizval-regiony-i-biznes-aktivnee-pomogat-mnogodetnym-semyam-1146806271.html

Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям

Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти в регионах, бизнес и общественные организации будут активнее помогать многодетным семьям в... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T15:20

2025-05-29T15:20

2025-05-29T15:20

владимир путин (политик)

семья

новости

многодетная семья

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти в регионах, бизнес и общественные организации будут активнее помогать многодетным семьям в решении конкретных проблем. Об этом глава государства заявил на встрече с многодетными семьями из разных регионов РФ.Путин отметил, что, по данным социологов, в России растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Также растет и количество многодетных семей.Глава государства подчеркнул, что крепкие и дружные семьи были и всегда будут оплотом и гордостью нашей страны."Подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан остаются непреложными", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), семья, новости, многодетная семья, общество, россия