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Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям
Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти в регионах, бизнес и общественные организации будут активнее помогать многодетным семьям в... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T15:20
2025-05-29T15:20
владимир путин (политик)
семья
новости
многодетная семья
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти в регионах, бизнес и общественные организации будут активнее помогать многодетным семьям в решении конкретных проблем. Об этом глава государства заявил на встрече с многодетными семьями из разных регионов РФ.Путин отметил, что, по данным социологов, в России растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Также растет и количество многодетных семей.Глава государства подчеркнул, что крепкие и дружные семьи были и всегда будут оплотом и гордостью нашей страны."Подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан остаются непреложными", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), семья, новости, многодетная семья, общество, россия
Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям

Путин призвал власти регионов и бизнес наращивать помощь многодетным семьям

15:20 29.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что местные власти в регионах, бизнес и общественные организации будут активнее помогать многодетным семьям в решении конкретных проблем. Об этом глава государства заявил на встрече с многодетными семьями из разных регионов РФ.
"Государство постоянно дополняет меры поддержки семьи, выстраивает их в комплексную систему. Рассчитываю, что региональные, муниципальные власти, общественные объединения, бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что, по данным социологов, в России растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью. Также растет и количество многодетных семей.
"Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, где-то больше двух, а желаемое - больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что крепкие и дружные семьи были и всегда будут оплотом и гордостью нашей страны.
"Подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан остаются непреложными", - добавил он.
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Владимир Путин (политик)семьяНовостиМногодетная семьяОбществоРоссия
 
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