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В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело
В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело
В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК России. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T19:49
2025-05-26T19:49
2025-05-26T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Проходящие мимо лодки подняли людей из воды и доставили их на берег, госпитализация им не потребовалась. В крымском следственном отделе на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". "Произведен осмотр места происшествия и фрагментов маломерного судна, изъята техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Следователи установят причины произошедшего и дадут оценку действиям капитана и должностных лиц контролирующих органов", - проинформировали в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гсу ск россии по крыму и севастополю, балаклава, происшествия, черное море, севастополь, новости севастополя
В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело
В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с 6 пассажирами - возбуждено дело
19:49 26.05.2025 (обновлено: 19:56 26.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
"25 мая в море в районе мыса Айя напротив Балаклавы во время оказания услуги по морской прогулке в неблагоприятных погодных условиях капитан-судоводитель допустил опрокидывание маломерного моторного судна с шестью пассажирами на борту", - говорится в сообщении.
Проходящие мимо лодки подняли людей из воды и доставили их на берег, госпитализация им не потребовалась.
В крымском следственном отделе на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".
"Произведен осмотр места происшествия и фрагментов маломерного судна, изъята техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Следователи установят причины произошедшего и дадут оценку действиям капитана и должностных лиц контролирующих органов", - проинформировали в СК.
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