https://crimea.ria.ru/20250526/v-balaklave-perevernulas-progulochnaya-lodka-s-lyudmi---vozbuzhdeno-delo-1146729959.html

В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело

В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми - возбуждено дело

В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК России. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T19:49

2025-05-26T19:49

2025-05-26T19:56

гсу ск россии по крыму и севастополю

балаклава

происшествия

черное море

севастополь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/06/1119126046_0:90:1620:1001_1920x0_80_0_0_2a5af89a9e418af79e42886a1bffc4b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Балаклаве перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Проходящие мимо лодки подняли людей из воды и доставили их на берег, госпитализация им не потребовалась. В крымском следственном отделе на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". "Произведен осмотр места происшествия и фрагментов маломерного судна, изъята техническая документация, назначены необходимые экспертизы. Следователи установят причины произошедшего и дадут оценку действиям капитана и должностных лиц контролирующих органов", - проинформировали в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

балаклава

черное море

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, балаклава, происшествия, черное море, севастополь, новости севастополя