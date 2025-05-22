https://crimea.ria.ru/20250522/vozdushnuyu-ataku-otrazhayut-v-tule--dron-vrezalsya-v-mnogokvatirnyy-dom-1146609139.html

Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом

Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом

Утром в четверг ПВО отражает десятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, в областной столице повреждены жилые и нежилые здания, один беспилотник... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T06:43

2025-05-22T06:43

2025-05-22T07:22

тула

тульская область

новости

дмитрий миляев

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Утром в четверг ПВО отражает десятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, в областной столице повреждены жилые и нежилые здания, один беспилотник врезался в многоквартирный дом, два человека ранены, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.По информации губернатора, ночью дежурные средства ПВО Минобороны России начали отражать воздушную атаку около трех часов ночи, было зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле, при котором никто не пострадал.К утру четверга ПВО отразила уже десятую волну массированного налета на область, сообщил глава региона.И подчеркнул, что жертв нет. Ранения легкой степени получили два человека, им оказана медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тула

тульская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, тульская область, новости, дмитрий миляев, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)