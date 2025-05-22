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Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом
Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом
Утром в четверг ПВО отражает десятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, в областной столице повреждены жилые и нежилые здания, один беспилотник... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T06:43
2025-05-22T07:22
тула
тульская область
новости
дмитрий миляев
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Утром в четверг ПВО отражает десятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, в областной столице повреждены жилые и нежилые здания, один беспилотник врезался в многоквартирный дом, два человека ранены, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.По информации губернатора, ночью дежурные средства ПВО Минобороны России начали отражать воздушную атаку около трех часов ночи, было зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле, при котором никто не пострадал.К утру четверга ПВО отразила уже десятую волну массированного налета на область, сообщил глава региона.И подчеркнул, что жертв нет. Ранения легкой степени получили два человека, им оказана медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тула, тульская область, новости, дмитрий миляев, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Туле

06:43 22.05.2025 (обновлено: 07:22 22.05.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Утром в четверг ПВО отражает десятую волну атаки беспилотников на Тульскую область, в областной столице повреждены жилые и нежилые здания, один беспилотник врезался в многоквартирный дом, два человека ранены, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.
По информации губернатора, ночью дежурные средства ПВО Минобороны России начали отражать воздушную атаку около трех часов ночи, было зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле, при котором никто не пострадал.
К утру четверга ПВО отразила уже десятую волну массированного налета на область, сообщил глава региона.
"Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице", – сообщил губернатор.
И подчеркнул, что жертв нет. Ранения легкой степени получили два человека, им оказана медицинская помощь.
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ТулаТульская областьНовостиДмитрий МиляевПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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