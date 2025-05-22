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Путин вручил Лаврову высшую награду России - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Путин вручил Лаврову высшую награду России
Путин вручил Лаврову высшую награду России - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Путин вручил Лаврову высшую награду России
Глава МИД России Сергей Лавров удостоен одной из высших государственных наград Российской Федерации – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного за... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T14:41
2025-05-22T14:48
сергей лавров
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров удостоен одной из высших государственных наград Российской Федерации – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность. Церемонию награждения высшими государственными наградами в Кремле в четверг проводит президент России Владимир Путин.В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил президента за высокую награду и выразил дальнейшую готовность работать на благо страны."Для меня огромная честь получить эту награду из ваших рук и услышать те слова, которыми вы ее предварили. Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца: воспринимаю это решение, как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении", - сказал Лавров.Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. Участие в ней принимают более двадцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, отмечали ранее в пресс-службе Кремля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова"Пацан сказал — пацан сделал": Сергею Лаврову - 75Путин наградил Лаврова орденом
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сергей лавров, владимир путин (политик), награды, россия, новости, видео, видео
Путин вручил Лаврову высшую награду России

Путин наградил Лаврова орденом Святого Андрея Первозванного.

14:41 22.05.2025 (обновлено: 14:48 22.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров удостоен одной из высших государственных наград Российской Федерации – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность. Церемонию награждения высшими государственными наградами в Кремле в четверг проводит президент России Владимир Путин.
"Талант, знания, ум, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так и среди геополитических оппонентов. В основе такого признания – его преданность России, готовность в любой обстановке отстаивать ее интересы", - сказал президент.
В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил президента за высокую награду и выразил дальнейшую готовность работать на благо страны.
"Для меня огромная честь получить эту награду из ваших рук и услышать те слова, которыми вы ее предварили. Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца: воспринимаю это решение, как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении", - сказал Лавров.
Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. Участие в ней принимают более двадцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, отмечали ранее в пресс-службе Кремля.
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