https://crimea.ria.ru/20250522/putin-vruchil-lavrovu-vysshuyu-nagradu-rossii-1146625202.html

Путин вручил Лаврову высшую награду России

Путин вручил Лаврову высшую награду России - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Путин вручил Лаврову высшую награду России

Глава МИД России Сергей Лавров удостоен одной из высших государственных наград Российской Федерации – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного за... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T14:41

2025-05-22T14:41

2025-05-22T14:48

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров удостоен одной из высших государственных наград Российской Федерации – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность. Церемонию награждения высшими государственными наградами в Кремле в четверг проводит президент России Владимир Путин.В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил президента за высокую награду и выразил дальнейшую готовность работать на благо страны."Для меня огромная честь получить эту награду из ваших рук и услышать те слова, которыми вы ее предварили. Не хочу звучать формально, но скажу от всего сердца: воспринимаю это решение, как оценку работы всего нашего коллектива по реализации тех задач, которые вы ставите на внешнеполитическом направлении", - сказал Лавров.Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. Участие в ней принимают более двадцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, отмечали ранее в пресс-службе Кремля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова"Пацан сказал — пацан сделал": Сергею Лаврову - 75Путин наградил Лаврова орденом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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