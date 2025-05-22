https://crimea.ria.ru/20250522/putin-poruchil-sozdat-programmu-vosstanovleniya-postradavshego-prigranichya-1146635865.html

Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья

Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья

Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T17:53

2025-05-22T17:53

2025-05-22T18:01

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.Как отметил российский лидер, уже сейчас, с учетом ситуации в этих регионах, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям, где это позволяют условия безопасности, вернуться в свои родные поселки, восстановить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы. По словам главы государства, эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми и материальными ресурсами. Также необходимо задействовать дополнительную технику и специалистов, в том числе из других субъектов Федерации. "К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения, других ведомств. Естественно, здесь крайне важно выстроить взаимодействие всех уровней власти федерального правительства, региональных команд, муниципалитетов", - добавил президент. При этом Путин призвал власти быть в постоянном контакте с волонтерскими общественными организациями, опираться на механизм обратной связи с жителями указанных регионов. В дальнейшем вопрос разработки программы планируется обсудить на отдельном специальном совещании, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, курская область, белгородская область, брянская область, россия