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Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья
Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья
Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:53
2025-05-22T18:01
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.Как отметил российский лидер, уже сейчас, с учетом ситуации в этих регионах, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям, где это позволяют условия безопасности, вернуться в свои родные поселки, восстановить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы. По словам главы государства, эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми и материальными ресурсами. Также необходимо задействовать дополнительную технику и специалистов, в том числе из других субъектов Федерации. "К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения, других ведомств. Естественно, здесь крайне важно выстроить взаимодействие всех уровней власти федерального правительства, региональных команд, муниципалитетов", - добавил президент. При этом Путин призвал власти быть в постоянном контакте с волонтерскими общественными организациями, опираться на механизм обратной связи с жителями указанных регионов. В дальнейшем вопрос разработки программы планируется обсудить на отдельном специальном совещании, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, курская область, белгородская область, брянская область, россия
Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья

Путин поручил разработать программу восстановления пострадавших районов приграничья

17:53 22.05.2025 (обновлено: 18:01 22.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Как отметил российский лидер, уже сейчас, с учетом ситуации в этих регионах, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям, где это позволяют условия безопасности, вернуться в свои родные поселки, восстановить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы.
"В этой связи поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал Путин.
По словам главы государства, эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми и материальными ресурсами. Также необходимо задействовать дополнительную технику и специалистов, в том числе из других субъектов Федерации.
"К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения, других ведомств. Естественно, здесь крайне важно выстроить взаимодействие всех уровней власти федерального правительства, региональных команд, муниципалитетов", - добавил президент.
При этом Путин призвал власти быть в постоянном контакте с волонтерскими общественными организациями, опираться на механизм обратной связи с жителями указанных регионов. В дальнейшем вопрос разработки программы планируется обсудить на отдельном специальном совещании, добавил он.
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