Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в Курскую область - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250521/putin-priekhal-v-kurskuyu-oblast-1146580617.html
Путин приехал в Курскую область
Путин приехал в Курскую область - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Путин приехал в Курскую область
Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T08:50
2025-05-21T09:13
владимир путин (политик)
курская область
новости
александр хинштейн
волонтеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146581375_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_cbbaf4f8f385591b5d977e9632a38c3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщили в Кремле. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.Затем российский лидер встретился с представителями Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.Участник спецоперации, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Они заходят в города вслед за военными – по ходу разминирования – и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ.Александр Касауров описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны."Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня – туда прилетает беспилотник", – рассказал волонтер.Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником. Путин отметил, что такие действия украинских боевиков дают все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146581375_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_ccc5449102be196e33a42a92b381bbd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), курская область, новости, александр хинштейн, волонтеры
Путин приехал в Курскую область

Путин приехал в Курскую область

08:50 21.05.2025 (обновлено: 09:13 21.05.2025)
 
© КремльПрезидент РФ Владимир Путин посетил Курскую область
Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область
© Кремль
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщили в Кремле. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.

"В городе Курчатов Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2", – сказано в сообщении Кремля.

Затем российский лидер встретился с представителями Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.
Участник спецоперации, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.
Они заходят в города вслед за военными – по ходу разминирования – и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ.
Александр Касауров описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны.
"Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня – туда прилетает беспилотник", – рассказал волонтер.
Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником. Путин отметил, что такие действия украинских боевиков дают все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Курская областьНовостиАлександр ХинштейнВолонтеры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить
08:50Путин приехал в Курскую область
08:42Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая
08:16Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе
08:04Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России
07:52Диверсию предотвратили на Транссибирской магистрали
07:27Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников
07:11Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов
06:37Президент Румынии Никушор Дан высказался об отправке войск на Украину
06:10ВСУ атаковали Орловскую и Тульскую области
00:01Прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 мая
22:52Угрозы Кремлю и санкции против Херсонеса – главное за день
22:24Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли
22:1915 беспилотников сбили над регионами России
22:06В Севастополе возобновили работу морского транспорта
21:58Киеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУ
21:38В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие
20:59На Крым несется ураганный ветер – шквал обрушится в ближайшие часы
20:46"Искандер" уничтожил до 70 солдат бригады спецназначения ВСУ в Шостке
Лента новостейМолния