https://crimea.ria.ru/20250521/putin-priekhal-v-kurskuyu-oblast-1146580617.html

Путин приехал в Курскую область

Путин приехал в Курскую область - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Путин приехал в Курскую область

Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T08:50

2025-05-21T08:50

2025-05-21T09:13

владимир путин (политик)

курская область

новости

александр хинштейн

волонтеры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщили в Кремле. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.Затем российский лидер встретился с представителями Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.Участник спецоперации, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Они заходят в города вслед за военными – по ходу разминирования – и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ.Александр Касауров описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны."Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня – туда прилетает беспилотник", – рассказал волонтер.Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником. Путин отметил, что такие действия украинских боевиков дают все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), курская область, новости, александр хинштейн, волонтеры