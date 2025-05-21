https://crimea.ria.ru/20250521/putin-priekhal-v-kurskuyu-oblast-1146580617.html
Путин приехал в Курскую область
Путин приехал в Курскую область - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Путин приехал в Курскую область
Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T08:50
2025-05-21T08:50
2025-05-21T09:13
владимир путин (политик)
курская область
новости
александр хинштейн
волонтеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщили в Кремле. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.Затем российский лидер встретился с представителями Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.Участник спецоперации, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Они заходят в города вслед за военными – по ходу разминирования – и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ.Александр Касауров описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны."Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня – туда прилетает беспилотник", – рассказал волонтер.Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником. Путин отметил, что такие действия украинских боевиков дают все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), курская область, новости, александр хинштейн, волонтеры
Путин приехал в Курскую область
Путин приехал в Курскую область
08:50 21.05.2025 (обновлено: 09:13 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщили в Кремле. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Глава государства также встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.
"В городе Курчатов Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2", – сказано в сообщении Кремля.
Затем российский лидер встретился с представителями Народного фронта, Волонтеров Курской области, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций.
Участник спецоперации, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.
Они заходят в города вслед за военными – по ходу разминирования – и начинают оказывать помощь людям: закрывают тепловой контур, убирают придомовые территории, разбирают завалы, стараются сохранить или восстановить памятники, пострадавшие от действий ВСУ.
Александр Касауров описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны.
"Сталкиваемся с одной проблемой: где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно начинают туда бить. Видимо, видят, что мы там работаем. Мы только сделали, проходит буквально два-три дня – туда прилетает беспилотник", – рассказал волонтер.
Руководитель гуманитарной миссии сообщил, что такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником. Путин отметил, что такие действия украинских боевиков дают все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.
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