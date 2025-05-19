https://crimea.ria.ru/20250519/medzhlis-spekuliruet-na-teme-deportatsii-radi-lichnykh-ambitsiy--mnenie-1146534826.html

Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение

Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение

Лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* продолжают спекулировать на теме депортации ради собственных политических амбиций и личной... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T12:57

2025-05-19T12:57

2025-05-19T12:57

радио "спутник в крыму"

меджлис*

крымские татары

крым

украина

россия

ибраим ширин

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* продолжают спекулировать на теме депортации ради собственных политических амбиций и личной финансовой выгоды. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Государственного совета Крыма Ибраим Ширин.Он также напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины меджлисовцы* жестко критиковали власти в Киеве за то, что они ничего не дают крымским татарам. При этом они же сейчас являются самыми ярыми патриотами Украины. По словам Ширина, это лишний раз свидетельствует, что лидеры меджлиса* никогда не думали об интересах собственного народа и являются политическими конъюнктурщиками.Подписанный президентом России Владимиром Путиным в апреле 2014 года указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" восстановил историческую справедливость, подчеркнул Ширин.Депутат Госсовета РК акцентировал, что крымские татары связывают свое будущее с Россией, полностью поддерживают власть в республике и государстве, которая в свою очередь делает их жизнь лучше: строит инфраструктуру, детсады и школы в местах компактного проживания, предоставляет жилье и земельные участки, содействует сохранению и развитию национального языка и культуры.18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах.21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".17 апреля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ряд льгот для незаконно депортированных из Крымской АССР народов или их родственников (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) при получении вида на жительство в России, в том числе упрощенный порядок предоставления документа. После принятия Конституции РК крымско-татарский язык, наряду с русским и украинским, обрел статус государственного.В августе 2019 года президент России внес изменения в указ, касающийся реабилитации крымских итальянцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меджлис*, крымские татары, крым, украина, россия, ибраим ширин, политика, общество