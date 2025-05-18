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На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион
На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион - РИА Новости Крым, 18.05.2025
На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион
Глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 50,48% голосов, опередив мэра РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T21:22
2025-05-18T21:49
румыния
новости
выборы
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 50,48% голосов, опередив мэра Бухареста Никушора Дана, у него 49,52% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 35% голосов, пишет РИА Новости.По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей.Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ) страны.Согласно опубликованной информации, на момент закрытия избирательных участков в общей сложности проголосовал 11 639 301 избиратель.Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона человек – рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек.Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во время второго тура президентских выборов, сообщила пресс-служба ведомства.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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румыния, новости, выборы, политика, в мире
На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион

На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион

21:22 18.05.2025 (обновлено: 21:49 18.05.2025)
 
© AP Photo Andreea AlexandruДжеордже Симион
Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo Andreea Alexandru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 50,48% голосов, опередив мэра Бухареста Никушора Дана, у него 49,52% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 35% голосов, пишет РИА Новости.
По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей.
Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ) страны.
Согласно опубликованной информации, на момент закрытия избирательных участков в общей сложности проголосовал 11 639 301 избиратель.
Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона человек – рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек.
Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во время второго тура президентских выборов, сообщила пресс-служба ведомства.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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