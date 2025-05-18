https://crimea.ria.ru/20250518/na-vyborakh-v-rumynii-lidiruet-mer-bukharesta-1146526561.html

На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион

На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион - РИА Новости Крым, 18.05.2025

На выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион

Глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 50,48% голосов, опередив мэра РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T21:22

2025-05-18T21:22

2025-05-18T21:49

румыния

новости

выборы

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/12/1146526795_0:43:1350:803_1920x0_80_0_0_55bd1195f323c7d5db473bf85045a6ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 50,48% голосов, опередив мэра Бухареста Никушора Дана, у него 49,52% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 35% голосов, пишет РИА Новости.По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей.Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ) страны.Согласно опубликованной информации, на момент закрытия избирательных участков в общей сложности проголосовал 11 639 301 избиратель.Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона человек – рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек.Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во время второго тура президентских выборов, сообщила пресс-служба ведомства.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион – 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, новости, выборы, политика, в мире